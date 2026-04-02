"Pre-addebito”: cosa succede - veramente - quando fai rifornimento self con carta?

Di quanto? Fino a quando? Ma perché? Pre-guida alla pre-autorizzazione al pieno di benzina (quando il distributore non è a secco...)

C’è un momento, davanti alla colonnina del self service, in cui anche il più navigato degli automobilisti ha un piccolo sussulto: inserisci la carta, selezioni il carburante e sul display compare la fatidica richiesta di autorizzazione. Una cifra tonda, spesso più alta di quanto ti serva davvero.

Ed ecco che parte il dubbio: mi stanno prendendo quei soldi? Spariscono? Tornano? Quando?

Domanda più che legittima, soprattutto in un periodo come questo. Tra tensioni geopolitiche, prezzi alla pompa che si muovono (in avanti) come le lancette di una sveglia digitale e pompe bianche che alla sera sono pompe vuote, anche il pieno di carburante è diventato un piccolo esercizio di fiducia nel sistema.

Proviamo a fare chiarezza, senza troppi tecnicismi e con un pizzico di leggerezza, che non guasta.

''Pre-autorizzazione'' al rifornimento di benzina: conoscenza come ansiolitico

Il “pre-addebito” non è un addebito (anche se sembra)

Quella cifra che compare – 100, 150, a volte 200 euro o anche 103,29 euro – non è un pagamento vero e proprio. È una pre-autorizzazione. Ovvero: il distributore chiede alla tua banca o al circuito della carta “posso bloccare temporaneamente questa somma per essere sicuro che il cliente paghi il carburante che sta per prendere?”.

È una sorta di cauzione digitale, un po’ come quando prenoti un hotel e ti bloccano una cifra sulla carta “per sicurezza”.

Quindi no, non ti stanno addebitando 150 euro di benzina. Stanno solo verificando che tu possa spenderli.

Quanta disponibilità serve davvero sulla carta?

Qui sta il punto che crea più confusione.

Per far partire l’erogazione, la tua carta deve avere una disponibilità almeno pari alla cifra richiesta per la pre-autorizzazione. Se il distributore chiede 100 euro, devi avere 100 euro liberi (anche se poi farai solo 30 euro di carburante).

Questo significa che:

la cifra viene “congelata” temporaneamente e non è utilizzabile per altre spese

con carte prepagate o conti molto “tirati”, potresti trovarti bloccato

Non è una sottrazione definitiva, ma nel frattempo quei soldi risultano indisponibili.

Quanto viene addebitato davvero?

Una volta terminato il rifornimento, il sistema comunica l’importo reale: 42,60 euro, 67 euro (più facile la seconda), quello che è.

Quella è la cifra che verrà effettivamente addebitata.

La differenza tra la pre-autorizzazione (ad esempio 100 euro) e la spesa reale viene sbloccata automaticamente. Ok, ma...

Quando tornano disponibili i soldi “bloccati”?

Qui entrano in gioco banche e circuiti, e le tempistiche non sono tutte uguali.

In generale:

il riaccredito (o meglio, lo ''sblocco'') avviene entro 24-48 ore

in alcuni casi, può richiedere fino a 3-5 giorni lavorativi



Dipende da:

la banca emittente della carta

il tipo di carta (credito, debito, prepagata)

il circuito (Visa, Mastercard, ecc.)



L'importante è avere chiaro il principio generale: il sistema si prende un margine di sicurezza e poi si sistema da solo.

Pagare il pieno con la carta: è sicuro?

È sicuro? Possiamo fidarci?

Sì, il sistema è sicuro e standardizzato. Non è una trovata “furba” dei benzinai, ma una procedura diffusa in tutta Europa (e non solo).

Serve a evitare:

rifornimenti senza pagamento

problemi con carte non coperte

contestazioni successive



Dal punto di vista della sicurezza informatica e bancaria, il processo è protetto dai normali sistemi antifrode dei circuiti di pagamento.

Certo, la percezione può essere fastidiosa: vedere sparire (temporaneamente) 100 euro non fa mai piacere, soprattutto quando il pieno è diventato quasi un lusso.

E se faccio più carburante della pre-autorizzazione?

Domanda da un milione (o da 100 euro, per restare in tema). In teoria, la pre-autorizzazione rappresenta il tetto massimo erogabile: se il sistema blocca 100 euro, la pompa si ferma lì. Fine della storia.

Nella pratica, però, può capitare che:

tra aggiornamenti dei prezzi,



micro-sfasamenti,



sistemi meno “rigidi”,



l’importo finale superi leggermente la cifra autorizzata. In quel caso, niente panico: il circuito di pagamento procede comunque con l’addebito corretto, andando a verificare la disponibilità residua sulla carta.

Se i fondi ci sono, l’operazione va liscia. Se non ci sono, possono scattare meccanismi di rifiuto o rettifica a posteriori, ma sono casi limite.

Si sente dire che serve più disponibilità dei 100 euro bloccati: è vero?

Qui entriamo nella zona grigia che alimenta forum, leggende metropolitane e conversazioni da bar.

La risposta breve è: no, nella maggior parte dei casi basta la disponibilità pari alla pre-autorizzazione. Se il distributore chiede 100 euro, devi avere almeno 100 euro liberi.

La risposta lunga (e più onesta) è: dipende da banca e circuito.

Alcuni istituti, in fase di autorizzazione, tengono conto anche di altri movimenti pendenti o applicano controlli più conservativi. Questo può dare l’impressione che serva più liquidità di quella effettivamente bloccata.

In rari casi – soprattutto con carte di debito o prepagate – può sembrare che venga considerato ''anche'' l’importo finale del rifornimento, oltre alla pre-autorizzazione. Ma non è una regola standard: è più una conseguenza di come il sistema bancario gestisce le autorizzazioni in tempo reale.

Morale: nella stragrande maggioranza delle situazioni, quei 100 euro sono l’unico vero requisito. Il resto è più percezione che realtà. Anche se, con i prezzi attuali, avere un po’ di margine in più sulla carta non è mai una cattiva idea.

Carburanti sempre più cari, fare benzina è un... investimento

In conclusione (e per sdrammatizzare)

Il self service, alla fine, è un po’ come certi rapporti moderni: ti chiede fiducia in anticipo, si prende una garanzia, e poi – se tutto va bene – sistema i conti dopo.

Nel frattempo, tra un pieno e l’altro, resta una certezza: capire come funzionano queste cose aiuta a evitare ansie inutili. E magari anche a guardare quel display con un po’ meno sospetto.

Perché sì, i prezzi salgono, il mondo si agita, ma almeno il mistero del pre-addebito… quello possiamo archiviarlo.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/04/2026