Anteprima

Dopo la GT3 tocca alla Turbo: è in arrivo una versione Touring?

Avatar di Emanuele Colombo, il 10/10/25

26 minuti fa - Porsche 911 Turbo Touring: in arrivo un modello meno appariscente

Un prototipo della Porsche 911 Turbo Touring avvistato al Nürburgring anticipa un look più discreto, senza alettone. Anticipazioni

Dopo quello dell'ipotetica riedizione della 911 Flachbau, un nuovo prototipo misterioso è stato avvistato al Nürburgring. Un muletto dall’aria familiare, ma non troppo, è stato pizzicato durante i test sul celebre circuito tedesco: sotto il camouflage, tutto lascia pensare a una Porsche 911 Turbo, se non fosse per quel particolare in coda...

Porsche 911 Turbo ''Touring'', manca l'alettoene fisso

E l'alettone dov'è?

A guardarla bene, la carrozzeria è quella larga e muscolosa tipica della Turbo, con i generosi passaruota e le prese d’aria laterali incastonate nei parafanghi posteriori. Solo che, stavolta, le prese d'aria sono chiuse e mimetizzate a dovere. E manca pure l’alettone fisso posteriore, quello che solitamente urla al mondo: “sono una Turbo, e non ho paura di farlo sapere”.

Il risultato? Un look più pulito e discreto, quasi da Carrera. Ecco allora che nasce il sospetto: e se questa fosse una sorta di 911 Turbo Touring? In analogia con la GT3 Touring, potrebbe trattarsi di una Turbo “addomesticata” nello stile – senza l’ala fissa – ma pur sempre più prestante di una Carrera.

Il prototipo porta con sé anche un po’ di camuffatura su frontale e in coda, segno che riceverà il restyling previsto per il 2025. Tuttavia, dietro quei pannelli finti pare non nascondersi ancora il vero volto della futura Turbo: secondo le voci di corridoio, Porsche starebbe infatti lavorando a un paraurti anteriore completamente nuovo, con un design più audace rispetto al facelift dei modelli “minori”.

Porsche 911 Turbo ''Touring'', il frontale dicono sia provvisorio

La tecnica: arrivano i turbo elettrici

Capitolo tecnica. Sotto la pelle, le novità si fanno interessanti: la prossima 911 Turbo, Touring compresa, dovrebbe adottare uno o due compressori elettrici. Serve spazio, tanto spazio – e infatti gli ingegneri hanno dovuto ridisegnare l’impianto di scarico per far posto alle nuove componenti e alla batteria che alimenterà il sistema.

I ben informati parlano di più potenza, certo, ma anche di qualche chilo in più sul retrotreno, per un bilanciamento che potrebbe andare in controtendenza rispetto all'evoluzione a cui abbiamo assistito finora.

La Turbo del futuro promette di essere ancora più veloce... e ancora più “pesante di coda”, per emozioni che potrebbero richiamare un po' di più - almeno un pochino - le leggendarie 911 del passato. Chissà... L'ipotesi, per i porschisti più esperti, è suggestiva.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2025
