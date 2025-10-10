Dopo la GT3 tocca alla Turbo: è in arrivo una versione Touring?

Dopo quello dell'ipotetica riedizione della 911 Flachbau, un nuovo prototipo misterioso è stato avvistato al Nürburgring. Un muletto dall’aria familiare, ma non troppo, è stato pizzicato durante i test sul celebre circuito tedesco: sotto il camouflage, tutto lascia pensare a una Porsche 911 Turbo, se non fosse per quel particolare in coda...

Porsche 911 Turbo ''Touring'', manca l'alettoene fisso

E l'alettone dov'è?

A guardarla bene, la carrozzeria è quella larga e muscolosa tipica della Turbo, con i generosi passaruota e le prese d’aria laterali incastonate nei parafanghi posteriori. Solo che, stavolta, le prese d'aria sono chiuse e mimetizzate a dovere. E manca pure l’alettone fisso posteriore, quello che solitamente urla al mondo: “sono una Turbo, e non ho paura di farlo sapere”.

Il risultato? Un look più pulito e discreto, quasi da Carrera. Ecco allora che nasce il sospetto: e se questa fosse una sorta di 911 Turbo Touring? In analogia con la GT3 Touring, potrebbe trattarsi di una Turbo “addomesticata” nello stile – senza l’ala fissa – ma pur sempre più prestante di una Carrera.

Il prototipo porta con sé anche un po’ di camuffatura su frontale e in coda, segno che riceverà il restyling previsto per il 2025. Tuttavia, dietro quei pannelli finti pare non nascondersi ancora il vero volto della futura Turbo: secondo le voci di corridoio, Porsche starebbe infatti lavorando a un paraurti anteriore completamente nuovo, con un design più audace rispetto al facelift dei modelli “minori”.

Porsche 911 Turbo ''Touring'', il frontale dicono sia provvisorio

La tecnica: arrivano i turbo elettrici

Capitolo tecnica. Sotto la pelle, le novità si fanno interessanti: la prossima 911 Turbo, Touring compresa, dovrebbe adottare uno o due compressori elettrici. Serve spazio, tanto spazio – e infatti gli ingegneri hanno dovuto ridisegnare l’impianto di scarico per far posto alle nuove componenti e alla batteria che alimenterà il sistema.

I ben informati parlano di più potenza, certo, ma anche di qualche chilo in più sul retrotreno, per un bilanciamento che potrebbe andare in controtendenza rispetto all'evoluzione a cui abbiamo assistito finora.

La Turbo del futuro promette di essere ancora più veloce... e ancora più “pesante di coda”, per emozioni che potrebbero richiamare un po' di più - almeno un pochino - le leggendarie 911 del passato. Chissà... L'ipotesi, per i porschisti più esperti, è suggestiva.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2025