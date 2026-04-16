Peugeot ibride Plug-in, nuovi valori di potenza con Euro 7. Cosa cambia?

Il nuovo standard Euro 7 sta arrivando e inizierà a essere applicato verso la fine dell'anno. Oltre alle nuove regole sulle emissioni, il regolamento introduce il nuovo protocollo di omologazione chiamato GTR21 che riguarda la potenza combinata dei motori a combustione ed elettrici dei modelli ibridi Plug-in. Nuovo protocollo che quindi potrebbe portare a modifiche alla potenza omologata di alcuni dei veicoli già in vendita, sebbene nulla cambi a livello tecnico e soprattutto delle prestazioni.

Peugeot ha annunciato di aver iniziato ad adeguarsi, anticipando il nuovo protocollo che sarà immediatamente applicato alle sue vetture dotate di un powertrain ibrido Plug-in.

Nuova Peugeot 408

Cosa cambia per le Peugeot Plug-in?

Quello che cambia sono i valori di potenza massima combinata sebbene, come già anticipato prima, le prestazioni non cambieranno in alcun modo. Quindi, se prima la Peugeot 3008 offriva un powertrain Plug-in da 195 CV, adesso, a seguito del nuovo protocollo di omologazione, la nuova potenza massima di sistema è pari a 225 CV. Cambiano quindi anche le denominazione dei modelli che per 3008 e 5008 sono adesso:

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 Auto

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 225 Auto

Per quanto riguarda, invece, la Peugeot 408 Plug-in, la potenza massima di sistema è pari a 240 CV. Il nuovo nome commerciale è:

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 Auto

Nulla cambia per il bollo

L'aumento della potenza di sistema dichiarata potrebbe far temere che aumenti il costo del bollo. Al riguardo, Peugeot ricorda che la tassa di possesso per le Plug-in viene calcolata sulla base della potenza del motore endotermico. Dato che le specifiche tecniche delle unità benzina ed elettriche rimangono le stesse, nulla cambia ai fini del pagamento del bollo di circolazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026