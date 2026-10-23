Parcheggio di traverso con la Smart, si cambia: dal 2028 non sarà vietato

Oggi il parcheggio trasversale è vietato dal Codice della Strada e può costare una multa di 42 euro

Passando soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano si possono vedere alcune Smart e quadricicli parcheggiati di traverso, per sfruttare al massimo gli spazi ridotti dato che possiedono dimensioni ultracompatte. L'attuale Codice della Strada, però, vieta questa possibilità.

Infatti, l'articolo 157, comma 2, del Codice della Strada è molto chiaro. Ecco cosa leggiamo:

Salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

Quindi, niente parcheggio trasversale e chi viene beccato rischia una multa di 42 euro che però scende a 29,40 euro se si paga entro cinque giorni dalla contestazione.

Le cose, però, stanno per cambiare come avevamo anticipato un po' di tempo fa. Infatti, con la nuova riforma del Codice della Strada, chi possiede vetture come le Smart Fortwo potrà parcheggiare di traverso senza rischiare sanzioni.

Ecco la novità del nuovo Codice della Strada

La novità è rimasta anche nel testo che il Consiglio dei Ministri ha approvato. La riforma è attualmente al vaglio del Parlamento e se non ci saranno intoppi, le nuove regole entreranno in vigore dal primo gennaio 2028. Se quindi i legislatori non cambieranno qualcosa, sarà possibile effettuare il parcheggio trasversale in stile Smart sebbene solamente in un preciso caso. Quale?

La nuova norma mantiene l'impianto generale di vietare questa pratica ma fa un'eccezione per i veicoli sotto i 2,7 metri di lunghezza. Dunque, dove ''non siano tracciati stalli di sosta oppure quando questi presentino una larghezza pari ad almeno 2,80 metri, i veicoli con una lunghezza pari o inferiore a 2,70 metri, inclusi auto, moto, ciclomotori, tricicli e quadricicli, potranno essere collocati anche perpendicolarmente al margine della carreggiata''.

Fiat Topolino Corallo

Il limite di lunghezza di 2,7 metri è preciso e questo significa che non tutte le microcar potranno parcheggiare di traverso. Quindi attenzione alla lunghezza. Che siano veicoli a benzina o elettrici non cambia niente, faranno sempre e solamente fede le dimensioni.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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