Minicar truccate, stretta del nuovo Codice della Strada: cosa cambia

I quadricicli o minicar come vengono anche chiamati, piacciono sempre di più e il loro mercato è molto dinamico. I quadricicli leggeri, quelli che hanno il mercato più importante, come la Topolino, hanno per legge prestazioni limitate. La velocità massima è infatti di 45 km/h. Ecco che hanno iniziato a diffondersi pratiche illegali per aumentare le prestazioni e consentire a queste piccole vetture di toccare velocità maggiori, anche 60 km/h.

Oltre a essere illegale è pure una pratica pericolosa dato che questi veicoli non sono pensati per viaggiare a tali velocità. Inoltre ricordiamo che i quadricicli elettrici possono essere guidati già da 14 anni con la patente AM. Più velocità significa quindi mettere a rischio i ragazzi che a 14 anni ancora non dispongono di particolari competenze alla guida.

Fiat Topolino

Con la nuova riforma del Codice della Strada, il Governo ha voluto introdurre una stretta sulle minicar truccate.

Sanzioni più pesanti per chi trucca le minicar

Si è infatti voluto introdurre, per la sicurezza dei più giovani, disposizioni volte ad aggravare la sanzione nelle ipotesi di alterazione delle caratteristiche costruttive delle minicar, come appunto quadricicli leggeri, che sono spesso modificate rispetto al limite di velocità di 45 km/h prescritto per legge. In caso di violazione, il nuovo testo aggiunge alla sanzione pecuniaria e all’immobilizzazione anche il divieto di marcia per 30 giorni. Le multe, ricordiamo, possono andare da 421 a 1.691 euro.

Dunque, si punta a voler scoraggiare ulteriormente questa pratica illegale che si sta progressivamente diffondendo soprattutto tra i possessori dei quadricicli leggeri. Dunque, una volta che la riforma sarà introdotta, dal primo gennaio 2028 se non ci saranno ritardi, oltre alle multe molto salate e al fermo, ci sarà anche un divieto di marcia di 30 giorni.

VEDI ANCHE

Tags