Maserati prepara le nuove Levante e Quattroporte: ecco cosa sappiamo

Continuano ad arrivare indiscrezioni sempre più interessanti sul piano di rilancio di Maserati. Questa volta, però, non parliamo degli accordi con le case automobilistiche cinesi per uno sviluppo congiunto di nuovi modelli elettrici. Il tutto va preso con le dovute cautele ma secondo quanto riportato da The Supercar Blog, il 10 dicembre la Casa del Tridente svelerà i concept delle nuove Levante e Quattroporte, modelli che anticiperanno il futuro linguaggio di design del marchio.

La tempistica avrebbe senso dato che sappiamo che a dicembre dovrebbe essere svelato il nuovo piano di Maserati e che era prevista pure la presentazione di un concept. Sebbene non sappiamo esattamente come saranno questi modelli, l'amministratore delegato di Maserati, Santo Ficili, aveva precedentemente accennato a un'interpretazione molto diversa della Quattroporte, descrivendo un'auto che potrebbe collocarsi a metà strada tra una shooting brake e un crossover.

La nuova Levante si troverebbe a competere con SUV affermati come la Porsche Cayenne, la BMW X5 e la Mercedes GLE.

Il linguaggio di design delle future Maserati

Dicembre sarà quindi un mese molto importante per la Casa del Tridente. Finalmente ne sapremo molto di più sulle partnership con Huawei e JAC che dovrebbero dare origine a due elettriche che saranno vendute anche in Cina, pare con il marchio Maextro.

I concept, invece, ci faranno capire come evolverà il design della Maserati. Insomma, tra un mesetto finalmente capiremo come Stellantis punta a rilanciare questo marchio. Qualche anticipazione è possibile che arrivi anche prima direttamente da Stellantis ma pare evidente che ci saranno diverse cose molto interessanti da scoprire.

Fonte: The Supercar Blog

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