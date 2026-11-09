Un'isola privata firmata Maserati: a Dubai il lusso supera ogni limite

Maserati è da sempre sinonimo di lusso e di esclusività. Tuttavia, la Casa del Tridente va oltre le sole auto e firma anche altri progetti sempre ovviamente legati al concetto di lusso. Guardate per esempio il frutto della collaborazione con SAMANA COLLECTA, il nuovo brand immobiliare ultra-premium di SAMANA Developers. Le due aziende hanno infatti svelato Maserati Island, la prima destinazione residenziale firmata Maserati. Di cosa si tratta? Di un’esclusiva isola privata nell’arcipelago The World Islands, a Dubai.

Lusso sfrenato per pochissimi

Il progetto punta a trasferire il DNA Maserati e cioè eleganza, design, maestria artigianale e ospitalità italiana, in un’esperienza abitativa unica. Il tutto si sviluppa attraverso un articolato piano architettonico e paesaggistico caratterizzato da ampi spazi verdi ispirati allo stile italiano che fanno da cornice a un esclusivo complesso di 840 residenze firmate Maserati, affiancate da sette ville sospese sull’acqua e due ville immerse nella vegetazione.

Maserati Island

La prima fase commerciale è iniziata e comprende 232 residenze con piscina privata, disponibili in diverse configurazioni, dai monolocali alle soluzioni con una, due, tre o quattro camere da letto. In particolare, ogni abitazione è progettata e orientata con estrema attenzione per offrire una vista ininterrotta sul mare grazie ad ampie superfici vetrate.

Maserati Island

Gli interni delle abitazioni puntano al lusso estremo. Per tale motivo troviamo elementi di arredo della collezione Giorgetti Maserati Edition nata dall'incontro creativo delle due eccellenze italiane nel 2025, reinterpretano il linguaggio Maserati attraverso forme scultoree, proporzioni armoniose, materiali pregiati e dettagli ricercati in un progetto di interior design firmato dall’architetto Carlo Colombo dello studio A++. Interni dove spiccano materiali come pellami raffinati e legni dalle lavorazioni sartoriali.

Servizi esclusivi

I fortunati che andranno a vivere in queste esclusive abitazioni potranno usufruire di un’ampia gamma di servizi e infrastrutture dedicati. Il cuore gastronomico e sociale dell’isola comprende diverse proposte di ristorazione, tra cui spicca un esclusivo ristorante italiano sospeso nell’acqua, affiancato da un beach club. Gli spazi dedicati al benessere e al tempo libero includono spiagge private, una laguna centrale, piscine del resort, spa olistiche, aree fitness interne ed esterne e un porto turistico dedicato agli sport acquatici.

Maserati Island



Particolare attenzione è riservata anche alle esigenze professionali grazie a lounge per il co-working, spazi commerciali selezionati e servizi di concierge personalizzati per un pubblico internazionale. A garantire un collegamento costante con la terraferma, un servizio yacht dedicato che collega Maserati Island a Dubai.

Le residenze di Maserati Island saranno pronte a partire dal 2030.

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