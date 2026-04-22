KIA Vision Meta Turismo, alla Design Week il concept di una GT per l'era digitale

Concept che fonde stile retrò e innovazione digitale con interni futuristici e comandi ispirati al gaming

KIA Vision Meta Turismo fa il suo debutto alla Milano Design Week. Si tratta di un concept visto per la prima volta nel dicembre 2025 in Corea in occasione dell'anniversario degli 80 anni del marchio. Vettura che rappresenta l'approccio futuristico di KIA nella nuova era della mobilità elettrica. Propone un'evoluzione del linguaggio di design ''Opposites United'' di KIA, riscoprendo lo spirito delle GT degli ani '60 e integrandolo con le ultime tecnologie digitali.

KIA Vision Meta Turismo

Il concept sarà visibile insieme alla gamma di concept EV presso il Salone dei Tessuti (Via S. Gregorio, 29/A) a Milano. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 26 aprile.

Ecco come lo descrive Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design:

Vision Meta Turismo rappresenta un traguardo significativo, a dimostrazione di come la filosofia di design ''Opposites United'' di Kia plasmi anche la nostra visione futura della mobilità. Riscoprendo lo spirito del gran turismo, tipico degli anni '60, e integrandolo con le infinite possibilità di un'esperienza digitale immersiva, abbiamo realizzato un veicolo che va ben oltre i confini tradizionali. Vision Meta Turismo è la manifestazione concreta del continuo avanzamento di Kia verso il futuro, dove design fuori dagli schemi e tecnologia sofisticata si uniscono per trasformare la mobilità elettrica in un'esperienza profondamente emozionante e coinvolgente. Questo concept incarna la visione di Kia di un futuro in cui la mobilità non riguarda semplicemente la destinazione, bensì la creazione di spazi incentrati sull'uomo che coinvolgono, stimolano e ispirano i nostri clienti in modi ancora da immaginare.

Un omaggio alle GT del passato

Le caratteristiche chiave della Vision Meta Turismo? Guida all'insegna delle prestazioni, interazione digitale immersiva e spazio da vera lounge.

Il concept dispone di un frontale ribassato che va a sottolineare l’architettura di cabina avanzata con una sezione inferiore smussata caratterizzata da un inserto tecnico nero. La parte posteriore dell'auto si sviluppa con curve morbide e fluide fino ad arrivare alla coda tronca e affilata. Sempre dietro troviamo una firma luminosa a LED ultrasottile. Molta attenzione è stata prestata allo sviluppo dell'aerodinamica per renderla la più efficiente possibile.

KIA Vision Meta Turismo

Per realizzare questo concept, i designer KIA si sono anche ispirati ai jet. Inoltre, il frontale presenta nella parte più bassa un’area oscurata, dove sono stati inseriti componenti tecnici quali i proiettori luminosi e telecamere, che contribuisce a evidenziare la particolare grafica dei fari a forma di X.

Interni, tanta tecnologia

Per gli interni sono previste due diverse configurazioni di sedili e disposizione per guidatore e passeggero. Il sedile del guidatore come anche lo spazio a sua disposizione, sono focalizzati nel garantire un’esperienza funzionale e totalizzante; il tutto progettato per garantire la massima attenzione al volante. Il sedile del passeggero, invece, utilizza lo stesso linguaggio formale e gli stessi materiali a rete del sedile del conducente per mantenere un’armonia estetica, ma è strutturalmente distinto per offrire un'esperienza più rilassata.

KIA Vision Meta Turismo

Per quanto riguarda l'esperienza di guida, il concept propone una serie di comandi analogici integrati con tecnologie digitali, per un feedback tattile e simulazione fisica. Troviamo ad esempio una sorta di joystick che ricrea la sensazione del cambio marcia. Cambio virtuale e sound artificiale per ricreare un'esperienza di guida tradizionale.

Per creare il volante, KIA si è ispirata ai controller per i videogiochi. Dunque, il volante funge da interfaccia centrale attraverso la quale gli utenti interagiscono con tre distinte modalità di esperienza digitale: Speedster, Dreamer e Gamer, modalità che migliorano l'esperienza utente in base al contesto e allo scenario di guida.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026