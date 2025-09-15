Vendesi auto di Steve McQueen e no, non è una Porsche

Quando pensi a Steve McQueen, la mente corre subito alla Ford Mustang Fastback di Bullitt (1968) o alle Porsche di Le Mans. Ma il Re del Cool, lontano dai set e dalle corse, non sempre si muoveva su auto da poster. Per andare a messa, fare commissioni o prendere un volo, spesso sceglieva questa: una Hudson Wasp del 1952.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, vista 3/4 anteriore

L’auto, custodita dal 2006 al Petersen Museum di Los Angeles finirà all'asta da RM Sotheby’s, in occasione della Hershey Auction del 9 ottobre in Pennsylvania. Il valore stimato è tra i 40.000 e i 60.000 dollari, ma non è previsto prezzo di riserva (quindi potrebbe scapparci l'affarone) ed è possibile partecipare all'asta anche online o per telefono.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, il frontale

Di che si tratta

Il nome completo dell'auto non è di quelli facili da ricordare, perché è lunghissimo Hudson Wasp Twin H-Power Two-Door Brougham, divenuta ''quasi'' famosa grazie al film d'animazione Cars: il personaggio “Doc Hudson” era infatti una Dodge Hornet, più lunga, ma con linee quasi identiche alla Wasp.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, vista laterale

Il design anni ’50 è quello, inconfondibile, delle streamliner: fiancate bombate, ruote posteriori carenate, paraurti extralarge. Dentro? Atmosfera lounge, con divanetti anteriore e posteriore e finiture da salotto buono, con tanto di aria condizionata.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, il motore

Sotto il cofano un sei cilindri in linea con Power Dome head e doppio carburatore Twin-H Power, abbinato al cambio automatico Hydra-Matic Drive con leva al volante che rappresentava un optional raro per l'epoca.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, l'interno

Auto da collezione

Certo, questa particolare Hudson Wasp non è un’auto “da concorso”: segna 63.537 miglia, mostra ammaccature, bolle di ruggine (tante!) e la vernice sul tetto scolorita dal sole in più punti. Esemplari in buone condizioni di questo stesso modello si aggirano sui 20-40 mila dollari, ma qui parliamo di un pezzo unico, con pedigree da star di Hollywood. Più storica di così...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/09/2025