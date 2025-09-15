Auto storiche

Vendesi auto di Steve McQueen e no, non è una Porsche

Avatar di Emanuele Colombo, il 21/09/25

44 fa - Steve McQueen, non solo Mustang e Porsche: all’asta la sua Hudson Wasp del ’52

La Hudson Wasp del 1952 di Steve McQueen all’asta da RM Sotheby’s: valore stimato tra 40.000 e 60.000 dollari, senza riserva

Quando pensi a Steve McQueen, la mente corre subito alla Ford Mustang Fastback di Bullitt (1968) o alle Porsche di Le Mans. Ma il Re del Cool, lontano dai set e dalle corse, non sempre si muoveva su auto da poster. Per andare a messa, fare commissioni o prendere un volo, spesso sceglieva questa: una Hudson Wasp del 1952.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, vista 3/4 anteriore

L’auto, custodita dal 2006 al Petersen Museum di Los Angeles finirà all'asta da RM Sotheby’s, in occasione della Hershey Auction del 9 ottobre in Pennsylvania. Il valore stimato è tra i 40.000 e i 60.000 dollari, ma non è previsto prezzo di riserva (quindi potrebbe scapparci l'affarone) ed è possibile partecipare all'asta anche online o per telefono.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, il frontale

Di che si tratta

Il nome completo dell'auto non è di quelli facili da ricordare, perché è lunghissimo Hudson Wasp Twin H-Power Two-Door Brougham, divenuta ''quasi'' famosa grazie al film d'animazione Cars: il personaggio “Doc Hudson” era infatti una Dodge Hornet, più lunga, ma con linee quasi identiche alla Wasp.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, vista laterale

Il design anni ’50 è quello, inconfondibile, delle streamliner: fiancate bombate, ruote posteriori carenate, paraurti extralarge. Dentro? Atmosfera lounge, con divanetti anteriore e posteriore e finiture da salotto buono, con tanto di aria condizionata.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, il motore

Sotto il cofano un sei cilindri in linea con Power Dome head e doppio carburatore Twin-H Power, abbinato al cambio automatico Hydra-Matic Drive con leva al volante che rappresentava un optional raro per l'epoca.

Hudson Wasp ex Steve McQueen, l'interno

Auto da collezione

Certo, questa particolare Hudson Wasp non è un’auto “da concorso”: segna 63.537 miglia, mostra ammaccature, bolle di ruggine (tante!) e la vernice sul tetto scolorita dal sole in più punti. Esemplari in buone condizioni di questo stesso modello si aggirano sui 20-40 mila dollari, ma qui parliamo di un pezzo unico, con pedigree da star di Hollywood. Più storica di così...

VEDI ANCHE
Tag Heuer Monaco: all'asta l'orologio di Steve McQueen
In vendita l'orologio indossato da Steve McQueen nel film Le Mans
La Ford Mustang GT di Steve McQueen nel film Bullitt all'asta
All'asta la mitica Mustang di Steve McQueen nel film Bullitt
Venduta all'asta la Husqvarna 400 Cross di McQueen. Il prezzo
Steve McQueen e le moto, la sua Husqvarna venduta all'asta
Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/09/2025
Tags
porschemustangauto storiche
Gallery
Vedi anche