Gran Turismo: arriva il controller in serie limitata per il 30° anniversario

Tre decenni passati a limare millesimi di secondo, a scegliere la traiettoria perfetta e a collezionare auto virtuali in garage sconfinati. Per festeggiare i 30 anni del celebre franchise nato dalla mente di Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital, Sony e PlayStation hanno svelato una novità pensata per i collezionisti e gli appassionati del Real Driving Simulator: il DualSense Wireless Controller – Gran Turismo Limited Edition.

Un accessorio da collezione che si ispira direttamente al mondo del motorsport e alle livree delle auto da corsa più iconiche apparse sul titolo nel corso degli anni.

Livrea da corsa e dettagli in fibra di carbonio

Guardandolo da vicino, il controller PS5 in edizione limitata non si limita a un cambio di colore marginale, ma adotta una vera e propria livrea automobilistica. La scocca superiore in finitura bianca è tagliata da doppie strisce da corsa nere centrali che scorrono dal touchpad fino alla parte posteriore.

La sezione centrale attorno alle leve analogiche e all'impugnatura sfrutta invece una tridimensionale trama effetto fibra di carbonio. Sulle impugnature spiccano il logo ufficiale del 30° anniversario di Gran Turismo, il badge commemorativo per i 100 milioni di copie e lo storico slogan ''The Drive of Your Life'', affiancati dal logo Gran Turismo Association e dai classici elementi grafici delle competizioni.

I tasti dorsali (L1, R1) e i grilletti adattivi (L2, R2) mantengono una finitura nera opaca, garantendo il solito feedback tattile della tecnologia DualSense PS5.

30th Anniversary DualSense Wireless Controller – Gran Turismo Limited Edition

Prezzo, preordini e data di uscita

Se vuoi metterti in garage questo pezzo da collezione, conviene segnarsi le date sul calendario. I preordini ufficiali per il DualSense Gran Turismo Limited Edition aprono il 22 ottobre 2026 alle ore 10:00 su PlayStation Direct e presso i rivenditori autorizzati.

Il prezzo consigliato per il mercato europeo è fissato a 84,99 euro, mentre il lancio globale e le prime consegne partiranno ufficialmente il 10 dicembre 2026, giusto in tempo per le festività natalizie.Trattandosi di una serie limitata prodotta in quantitativi definiti, la disponibilità rimarrà garantita solo fino a esaurimento scorte.

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