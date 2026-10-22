Auto elettriche GM, nuova piattaforma e batterie LMR: cosa cambia

General Motors sta lavorando alla prossima generazione di auto elettriche che poggeranno su di una nuova piattaforma che la casa automobilistica ha appena presentato. La nuova architettura promette maggiore efficienza, costi inferiori e un minor numero di componenti. Stando a quanto raccontato dal presidente di GM, Mark Reuss, non dovrebbe passare molto tempo prima che sia svelato il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma che probabilmente sarà un SUV.

Durante la presentazione, Reuss ha sottolineato che GM, in quanto azienda globale, trarrà vantaggio dall'aumento mondiale delle vendite di veicoli elettrici.

Com'è fatta la nuova piattaforma

La casa automobilistica ha sviluppato la nuova piattaforma in modo che progettisti, ingegneri e team di produzione possano esplorare più possibilità e risolvere i problemi insieme fin dalle prime fasi, invece che in fasi distinte e separate. Anziché definire percorsi limitati per un veicolo e sceglierne uno, i team possono esplorare centinaia di migliaia di opzioni attraverso un lavoro congiunto. Questo cambiamento, secondo GM, dovrebbe dimezzare i tradizionali cinque anni necessari per lo sviluppo di un veicolo.

General Motors, nuova piattaforma per auto elettriche

La casa automobilistica racconta che la nuova piattaforma porterà diversi importanti vantaggi. I veicoli saranno più leggeri, meno complessi con un numero minore di componenti e dotati di una migliore aerodinamica.

Nuove batterie

Per le sue future nuove auto elettriche, General Motors utilizzerà nuove batterie al litio-manganese (LMR) con celle prismatiche. Grazie alla nuova piattaforma, a nuovi motori e ai nuovi accumulatori, GM si attende un miglioramento dell'autonomia nell'ordine del 20% per ogni kWh utilizzato. Questo aumento di efficienza, a sua volta, consente di utilizzare batterie più piccole, il che, secondo l'azienda, dovrebbe offrire significativi vantaggi in termini di costi di produzione.

General Motors, nuova piattaforma per auto elettriche

Le nuove batterie saranno prodotte dalla joint venture Ultium Cells di GM con LG Energy Solution a Spring Hill, nel Tennessee. Grazie a simulazioni digitali, gli sviluppatori hanno testato oltre 300.000 configurazioni di batterie prima di costruire il primo prototipo fisico. Questo approccio ha ridotto i tempi di sviluppo. La tecnologia LMR è progettata per offrire una densità energetica superiore del 33% rispetto al litio ferro fosfato (LFP) ma a costi equivalenti.

Nuova architettura elettronica

Oltre alla nuova piattaforma, la casa automobilistica ha anche completamente rinnovato l'elettronica. Invece di numerose piccole centraline, sarà presente un computer centrale posizionato nella parte anteriore del veicolo che gestirà tutte le funzioni, dal gruppo propulsore e dal telaio ai sistemi di sicurezza. Secondo GM, questo riduce il cablaggio del 30% e aumenta la potenza di calcolo di 40 volte, consentendo, tra le altre cose, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'interazione con i passeggeri e la gestione energetica. La nuova architettura informatica debutterà sulla Cadillac Escalade IQ a partire dal Model Year 2028.

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