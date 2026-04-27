Fang Cheng Bao Formula X, una sportiva da oltre 1.000 CV che non passa inosservata

Non rimarrà un semplice concept perché è previsto che la vettura entri in produzione nel corso del prossimo anno

Al Salone di Pechino 2026 sono state svelate davvero tante novità interessanti. Per esempio, Fang Cheng Bao, marchio di BYD, ha svelato tre nuovi modelli. Distaccandosi dalla sua tradizionale gamma di SUV/fuoristrada, il marchio cinese ha introdotto per la prima volta modelli berlina, tra cui la sportiva serie S e sopratutto l'attesissima Formula X di cui si parava da molto tempo.

Fang Cheng Bao Formula X

Una sportiva davvero molto interessante

Formula X è una spider ad altissime prestazioni ed eredita il look aggressivo del concept Fang Cheng Bao Super 9, caratterizzata dal linguaggio di design ''Life Metal Aesthetics''. Più nel dettaglio, questa supercar adotta un design dei fari chiamato ''Sharp Leopard Eye'' che accentua l'aggressività del look. L'assetto appare estremamente ribassato e sono presenti dei cerchi in lega da 19 pollici. Il body kit aerodinamico include uno spoiler posteriore elettrico attivo e diffusori cavi posizionati dietro le ruote posteriori. Curiosità, le portiere si aprono a forbice. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio per limitare il peso complessivo della vettura che non è destinata a rimanere un semplice concept in quanto c'è la volontà di portarla sul mercato sebbene si dovrà aspettare il prossimo anno. Non è chiaro, però, se la vettura sarà un'esclusiva del mercato cinese o se sarà venduta anche sui mercati internazionali.

Ne sapremo di più in futuro. Intanto, tornando alla nuova Formula X, la vettura offre 2 posti, con un abitacolo realizzato ispirandosi a quello di una cabina di pilotaggio militare. Per quanto riguarda il powertrain, al momento sappiamo solo che dovrebbe disporre di 3 motori elettrici per una potenza superiore ai 1.000 CV.

Fang Cheng Bao Formula X

Appuntamento quindi al 2027 per vedere su strada questa nuova supercar. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il debutto ufficiale, dovrebbero arrivare maggiori informazioni.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026