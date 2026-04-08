Constatazione amichevole, il CAI diventa digitale ma il modulo cartaceo non va in pensione

A partire da oggi 8 aprile 2026 scatta l'obbligo per le compagnie assicurative di offrire ai propri clienti lo strumento del CAI (constatazione amichevole di incidente) nel formato digitale. Questa importante novità è ricordata da Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha collaborato con Ivass per introdurre nel nostro Paese questa novità. Tale cambiamento, infatti, è previsto dal regolamento Ivass numero 56 del 25 marzo che poi è arrivato all'interno della Gazzetta Ufficiale numero 81 del 7 aprile 2025. Nel nuovo regolamento si dava un anno di tempo alle compagnie assicurative per adeguarsi. Tempo scaduto e quindi da oggi c'è l'obbligo di poter avere accesso al CAI digitale.

Rimane comunque il modulo cartaceo

Questa novità permette di modernizzare la gestione dei sinistri ma, attenzione, non c'è un obbligo del solo utilizzo del modulo digitale. Infatti, rappresenterà un'alternativa a quello carataceo che continuerà a poter essere tranquillamente utilizzato. Dunque, a seconda delle preferenze, sarà possibile utilizzare lo strumento digitale o quello tradizionale cartaceo. L'importante, però, è che da oggi le compagnie assicurative offrano ai clienti entrambe le opzioni.

Del resto, smartphone e app fanno parte da tempo della nostra vita e attraverso questi strumenti oggi facciamo praticamente tutto. Dunque, è normale che si possa arrivare a effettuare la constatazione amichevole attraverso un servizio digitale. Tuttavia, rendere solo digitale questo strumento avrebbe comportato problemi come ha ricordato il presidente Aiped, Luigi Mercurio. Infatti, avrebbe potuto complicare l'iter a diverse persone, soprattutto a chi ha meno dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti digitali e informatici.

Iter più snello e sicuro con il CAI digitale

In ogni caso, la digitalizzazione della constatazione amichevole offre diversi vantaggi tra cui un iter più snello e maggiore sicurezza. Infatti, ''il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi''. Insomma, sarà necessaria la firma digitale tramite Spid o Cie. Il CAI digitale dovrebbe poi rendere i controlli dei dati più accurati e rapidi, individuando così più facilmente le frodi. In ogni caso, rimarrà sempre il vecchio modulo cartaceo.

(Immagine di copertina realizzata con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026