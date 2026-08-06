Climatizzatore auto: come controllare perdite e pulire l’impianto in autonomia

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Fa caldo e improvvisamente il climatizzatore dell'auto non raffredda più come una volta? Prima di pensare al peggio è possibile (e doveroso) fare alcuni controlli. Vediamo quelli che si possono fare in autonomia e quali gli strumenti da avere a disposizione.

Le 4 verifiche da fare se il climatizzatore dell'auto raffredda poco

1-Individuare una perdita di gas

Prima di ricaricare il climatizzatore, conviene sempre verificare se c'è una perdita. Ricaricare un impianto che perde è uno spreco di gas e non risolve il problema. Un rilevatore portatile di gas refrigerante, come il WJL-6000PRO, individua le fughe grazie a un sensore catalitico posizionato su una punta flessibile che raggiunge anche i punti di giunzione meno accessibili del circuito. Il dispositivo integra una doppia illuminazione LED (UV e bianca) per lavorare anche in zone poco illuminate del vano motore, e segnala la perdita con un allarme acustico che aumenta di frequenza avvicinandosi al punto critico. Semplice e utile. Uno strumento da avere sempre a disposizione.

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2-Ricaricare il gas refrigerante

Se il circuito è integro ma il gas si è semplicemente esaurito nel tempo, un kit di ricarica fai da te permette di intervenire abbastanza comodamente. Il kit KÄLTEPRO 2-in-1, compatibile con i sistemi R134a (quello presente sui veicoli prodotti tra il 1995 e il 2016) unisce il refrigerante sostitutivo con un olio lubrificante che protegge il compressore. Basta un tubo di ricarica con manometro (incluso nel kit) per completare la ricarica.

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3-Pulire l'evaporatore

Cosa provoca i cattivi odori e una riduzione dell’efficienza del climatizzatore dell’auto? L’evaporatore sporco. Nel condotto si accumulano polvere, condensa e microrganismi che provocano queste conseguenze. La schiuma pulente Errecom Evaporator Cleaner Foam raggiunge le zone più difficili dell'impianto grazie a una cannula lunga da inserire nel condotto di scarico condensa, senza bisogno di smontare nulla. La formula schiumosa aderisce più a lungo rispetto ai normali spray liquidi, agendo in profondità contro lo sporco accumulato.

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4-Eliminare i cattivi odori

A proposito di cattivi odori. Quando la causa è “solo” queste e non ci sono problemi nell'efficienza di raffreddamento, un trattamento igienizzante mirato risolve senza dover intervenire sull'intero circuito. Clima Odor di Rhütten agisce in 15 minuti tramite una valvola autobloccante che distribuisce il prodotto direttamente nel sistema di ventilazione, neutralizzando batteri e muffe responsabili dei cattivi odori.

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