Chery Volt-Dragon, ricarica record da 1,44 MW: 500 km in 5 minuti

In Cina la sfida tra le case automobilistiche si è spostata sulla ricarica delle auto elettriche. BYD, Geely e Huawei, giusto per fare alcuni esempi, stanno lavorando per realizzare una rete ad altissima potenza di classe megawatt. Inoltre, sul mercato stanno iniziando ad arrivare vetture in grado di poter sfruttare al massimo i vantaggi di colonnine così potenti. Adesso, Chery ha annunciato il sistema di ricarica ''Volt-Dragon'', la sua risposta alle reti di ricarica di classe megawatt che le altre case automobilistiche cinesi stanno realizzando.

Tale importante novità è stata annunciata nel corso del Chery International User Summit 2026 che si sta svolgendo a Wuhu.

Ricarica record a 1,44 MW

Stando a quanto raccontato da Chery, il sistema di ricarica Volt-Dragon è in grado di raggiungere una potenza di picco pari a 1,44 MW. La casa automobilistica promette che sulle auto elettriche compatibili sarà possibile recuperare 500 km di autonomia in appena 5 minuti. L'azienda afferma inoltre che per passare dal 10% al 97% basteranno solamente 6 minuti e 50 secondi.

Insomma, auto elettriche che riforniscono velocemente quasi quanto le normali vetture a benzina. Il salto avanti che si sta facendo negli ultimi tempi grazie alle nuove batterie e all'infrastruttura di ricarica di nuova generazione, è davvero enorme.

L'aiuto dell'intelligenza artificiale

L'annuncio del sistema di ricarica Volt-Dragon è arrivato contestualmente alla presentazione del modello AI avanzato CheryMind che alimenterà robotaxi, sistemi di guida assistita di livello 4 e Volt-Dragon. Tuttavia, Chery non è entrata nei dettagli, non rivelando come CheryMind interagirà con la rete di ricarica. Possiamo comunque immaginare che similmente a soluzioni come quelle di Geely, l'AI sarà fondamentale per il dialogo colonnina - auto, per ottenere le migliori prestazioni in base anche alla temperatura della batteria.

Ne sapremo certamente di più in futuro ma l'ansia da ricarica con queste nuove soluzioni tecniche, è davvero solamente un lontano ricordo.

20.000 stazioni Volt-Dragon in tutto il mondo entro il 2029

La potenza di ricarica massima del sistema Volt-Dragon, come detto, è di 1,44 MW e si prevede che i veicoli compatibili saranno basati su piattaforme a 800 V o addirittura a 1000 V e oltre.

La casa automobilistica afferma che le stazioni di ricarica Volt-Dragon utilizzeranno la sua elettronica di potenza al carburo di silicio di ultima generazione, con un'efficienza complessiva del sistema dalla rete alla presa del 96,5%. Le stazioni utilizzeranno anche il raffreddamento a liquido per dissipare il calore durante la ricarica ad alta potenza. Anche i cavi di ricarica sono stati ottimizzati per ridurre il peso. Inoltre, il funzionamento delle colonnine durante la ricarica sarà molto silenzioso.

Chery promette grandi cose per Volt-Dragon, tra cui la ricarica automatizzata tramite bracci robotici per un'esperienza ''drive-thru''. Afferma inoltre che il sistema supporta la tecnologia Vehicle-to-grid (V2G). La casa automobilistica afferma di aver aperto 100 stazioni Volt-Dragon in 10 città della Cina, con ulteriori piani di espansione che saranno comunicati entro la fine del 2026. L'obiettivo finale è ambizioso ed è quello di avere più di 20.000 stazioni Volt-Dragon compatibili con la tecnologia V2G in tutto il mondo entro il 2029.

Fonte: CarNewsChina

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