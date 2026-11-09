Cambio gomme, dove mettere quelle estive? La soluzione in offerta per fare ordine in garage

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Il 15 novembre si avvicina e per molti automobilisti è arrivato il momento di preparare l’auto alla stagione fredda. Su numerose strade italiane entrano in vigore le ordinanze che prevedono l’utilizzo di pneumatici invernali oppure la presenza a bordo di dispositivi antisdrucciolevoli idonei. Chi sceglie di montare un treno di gomme invernali deve però affrontare un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno: dove sistemare gli pneumatici estivi fino alla primavera? Non tutti hanno la possibilità di lasciare le gomme presso il proprio gommista. Chi dispone di un garage o di un box privato può conservarle a casa, ma quattro ruote complete di cerchi occupano parecchio spazio, soprattutto quando devono convivere con biciclette, scaffali, attrezzi e altri oggetti. Una soluzione interessante consiste nello sfruttare le pareti, liberando il pavimento e creando uno spazio dedicato alle ruote che non vengono utilizzate.

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Upgrade4cars, il supporto da parete per organizzare le ruote in garage

Il supporto per pneumatici da parete Upgrade4cars è un accessorio pensato proprio per organizzare lo spazio destinato alle ruote. Secondo la descrizione del prodotto, permette di sistemare fino a otto cerchi, offrendo una soluzione per chi possiede un secondo treno di ruote completo o deve conservare più set. Il vantaggio principale è la possibilità di utilizzare lo spazio verticale del garage, evitando di lasciare le ruote appoggiate direttamente sul pavimento. Una sistemazione di questo tipo può rendere più semplice la pulizia dell’ambiente e aiutare a mantenere in ordine gli accessori dell’auto durante i mesi in cui non vengono utilizzati. Il supporto viene venduto con viti e tasselli per il fissaggio alla parete. Prima dell’installazione è comunque importante verificare che il muro sia adatto, che i sistemi di ancoraggio siano compatibili con il materiale della parete e che il peso delle ruote rientri nella portata prevista dal produttore.

Come conservare le gomme estive durante l’inverno

Sistemare correttamente le ruote dopo il cambio stagionale è importante anche per ritrovarle in buone condizioni quando arriverà il momento di rimontarle. Prima di riporle è opportuno pulirle, eliminando sporco e residui accumulati durante l’utilizzo, e lasciarle asciugare. Il luogo scelto dovrebbe essere asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore. Per gli pneumatici già montati sui cerchi è possibile utilizzare sistemi di stoccaggio sospesi, purché progettati per sostenerne correttamente il peso. Diverso è il caso degli pneumatici senza cerchio, per i quali sono preferibili altre modalità di conservazione. Un supporto a parete come questo è un accessorio utile per chi effettua regolarmente il cambio stagionale e desidera organizzare meglio il proprio garage.

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