Cambio gomme, dove mettere quelle estive? La soluzione in offerta per fare ordine in garage

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Il 15 novembre si avvicina e per molti automobilisti è arrivato il momento di preparare l’auto alla stagione fredda. Su numerose strade italiane entrano in vigore le ordinanze che prevedono l’utilizzo di pneumatici invernali oppure la presenza a bordo di dispositivi antisdrucciolevoli idonei. Chi sceglie di montare un treno di gomme invernali deve però affrontare un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno: dove sistemare gli pneumatici estivi fino alla primavera? Non tutti hanno la possibilità di lasciare le gomme presso il proprio gommista. Chi dispone di un garage o di un box privato può conservarle a casa, ma quattro ruote complete di cerchi occupano parecchio spazio, soprattutto quando devono convivere con biciclette, scaffali, attrezzi e altri oggetti. Una soluzione interessante consiste nello sfruttare le pareti, liberando il pavimento e creando uno spazio dedicato alle ruote che non vengono utilizzate.
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Upgrade4cars, il supporto da parete per organizzare le ruote in garage
Il supporto per pneumatici da parete Upgrade4cars è un accessorio pensato proprio per organizzare lo spazio destinato alle ruote. Secondo la descrizione del prodotto, permette di sistemare fino a otto cerchi, offrendo una soluzione per chi possiede un secondo treno di ruote completo o deve conservare più set. Il vantaggio principale è la possibilità di utilizzare lo spazio verticale del garage, evitando di lasciare le ruote appoggiate direttamente sul pavimento. Una sistemazione di questo tipo può rendere più semplice la pulizia dell’ambiente e aiutare a mantenere in ordine gli accessori dell’auto durante i mesi in cui non vengono utilizzati. Il supporto viene venduto con viti e tasselli per il fissaggio alla parete. Prima dell’installazione è comunque importante verificare che il muro sia adatto, che i sistemi di ancoraggio siano compatibili con il materiale della parete e che il peso delle ruote rientri nella portata prevista dal produttore.
Come conservare le gomme estive durante l’inverno
Sistemare correttamente le ruote dopo il cambio stagionale è importante anche per ritrovarle in buone condizioni quando arriverà il momento di rimontarle. Prima di riporle è opportuno pulirle, eliminando sporco e residui accumulati durante l’utilizzo, e lasciarle asciugare. Il luogo scelto dovrebbe essere asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore. Per gli pneumatici già montati sui cerchi è possibile utilizzare sistemi di stoccaggio sospesi, purché progettati per sostenerne correttamente il peso. Diverso è il caso degli pneumatici senza cerchio, per i quali sono preferibili altre modalità di conservazione. Un supporto a parete come questo è un accessorio utile per chi effettua regolarmente il cambio stagionale e desidera organizzare meglio il proprio garage.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.