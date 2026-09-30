Bugatti Veyron da record: venduta all’asta per oltre 4,7 milioni di euro

Una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse è stata venduta all'asta ad un prezzo record. Nel dettaglio, la Bugatti ''Jean-Pierre Wimille'' del 2014 è stata venduta per 4.505.000 franchi svizzeri (circa 4,7 milioni di euro) all'asta di RM Sotheby's a Zurigo il 26 settembre 2026. Si tratta di uno dei soli tre esemplari prodotti ed è stata la prima vettura dell'esclusiva serie Legends di Bugatti.

Una vendita record

Questa esclusiva supercar in edizione limitata è stata realizzata in onore di Jean-Pierre Wimille, il primo vincitore Bugatti della 24 Ore di Le Mans.

Bugatti Veyron

Svelato durante la Monterey Car Week nell'agosto del 2013, il trio di Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ''Jean-Pierre Wimille'' trae ispirazione dalla Type 57G Tank bicolore che Wimille condivise con il connazionale francese Robert Benoist nel 1937, anno in cui Bugatti conquistò la sua prima vittoria nella celebre gara di durata.

Supercar che si riconosce per una serie di dettagli unici tra cui la firma di Wimille, il tracciato del circuito di Le Mans e i motivi della bandiera francese. Il famoso emblema dell'elefante della Bugatti compare invece in diversi punti dell'auto. La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse protagonista di questa vendita record all'asta presenta una vernice Bleu Wimille realizzata appositamente con fibra di carbonio blu scuro a vista.

La supercar era stata valutata tra 2,4 e 2,8 milioni di franchi da RM Sotheby's ma alla fine il prezzo a cui è stata aggiudicata è risultato decisamente molto più alto. La casa d'asta, al riguardo, fa sapere che si tratta del valore più alto a cui è stata venduta una Bugatti all'asta.

Bugatti Veyron

La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse venduta all'asta a 4.505.000 franchi svizzeri, ha percorso solamente 3.766 km. Consegnata nel 2014 a Dubai ha poi avuto proprietari tedeschi e svizzeri. Il suo cuore pulsante è un motore W16 quad-turbo da 8 litri derivato dalla Super Sport in grado di erogare 1.200 CV. Di conseguenza, la Grand Sport Vitesse scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 410 km/h.

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