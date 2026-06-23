Ricerca brumbrum: per oltre 8 italiani su 10, l'auto oggi è considerata un lusso

La mobilità privata in Europa sta mutando profondamente. Oggi le auto sono protagoniste di un'importante evoluzione tecnologica legata anche all'elettrificazione ma non c'è solo questo aspetto. Contestualmente, il carovita sta pesando sempre di più sui bilanci delle famiglie, limitando la loro capacità di spesa. Per oltre 8 italiani su 10, l'auto oggi è considerata un lusso ma rimane indispensabile. Questo è quanto emerge dalla ricerca “The Expectations of Europeans regarding mobility” realizzata da OpinionWay per Aramis Group – rappresentata in Italia da brumbrum, azienda specializzata nella vendita di auto usate ricondizionate.

Brumbrum

L'auto è un lusso ma non se ne può fare a meno

Spostarsi costa sempre di più e se ne son accorti il 95% degli automobilisti europei. Dato che sale al 98% per quanto riguarda l'Italia, a dimostrazione di una maggiore attenzione ai costi della mobilità.

Del resto, dallo studio emerge che l'82% degli italiani considera l'auto un lusso. Si tratta di una delle percentuali più elevate del campione europeo analizzato (7 Paesi europei - Francia, Regno Unito, Italia, Belgio, Germania, Austria e Spagna per un totale di 7.036 automobilisti).

Brumbrum

L'auto è un lusso per gli italiani ma rimane centrale per le loro vita: il 91% dichiara infatti che senza un’auto non sarebbe in grado di spostarsi come vorrebbe.

Si riduce il budget per l'auto

Per difendersi dal carovita, gli italiani hanno adottato comportamenti difensivi più marcati rispetto agli altri Paesi. Ad esempio, il 68% ha ridotto la frequenza degli spostamenti non essenziali, mentre il 43% ha deciso di non cambiare auto. Addirittura, il 32% dichiara di aver rinviato interventi e riparazioni non urgenti sul proprio veicolo.

Si tratta di un segnale preoccupante dato che si va ad incidere direttamente su alcuni aspetti legati alla sicurezza. Anche il budget per mantene l'auto si sta riducendo. Secondo la ricerca, nel nostro Paese, il budget medio mensile da poter destinare al finanziamento di una nuova auto si ferma a circa 272 euro al mese, tra i livelli più bassi del campione.

Solo il 20% degli italiani dichiara di poter superare i 300 euro, mentre il 58% non andrebbe oltre i 200 euro al mese.

Brumbrum

Gli italiani cercano un'auto ibrida

Gli italiani sono disponibili a scegliere motorizzazioni più sostenibili. Il 50%, infatti, sceglierebbe oggi un'auto ibrida, ma solo il 16% completamente elettrica. In ogni caso, guardando al futuro, il 60% ritiene positiva la decisione di rimandare lo stop alla vendita di auto nuove con motore termico dal 2035. Per gli italiani serve un percorso graduale, compatibile con le possibilità economiche delle famiglie.

Gli italiani chiedono pure maggiore tutela e per tale motivo il 96% si dichiara favorevole all’introduzione di un price cap per contenere l’aumento dei carburanti.

Auto usata, un ruolo sempre più centrale

In tale contesto, l'auto usata diventa sempre più importante. Non è più una scelta alternativa al nuovo quanto una vera e propria leva di accesso alla mobilità. Risponde a 3 esigenze primarie: il contenimento dei costi, il mantenimento di standard di sicurezza accessibili e la continuità nella mobilità quotidiana.

Usato ricondizionato

In particolare, il modello dell’usato ricondizionato proposto da brumbrum, che prevede controlli certificati, standard qualitativi elevati e trasparenza nel processo di acquisto, è oggi una soluzione sempre più interessante per gli automobilisti italiani.

Brumbrum

Come funziona? Ogni veicolo viene acquistato, ricondizionato e certificato all'interno di una factory produttiva proprietaria, con un processo industriale standardizzato, tecnologia di controllo qualità proprietaria e una capacità di scala che consente di abbattere i costi operativi in modo sistematico. Sono oltre 300 i punti di ispezione certificati su ogni vettura.

Dalla ricerca emerge che il 62% degli italiani considera molto importante poter ispezionare di persona un'auto usata ricondizionata prima dell’acquisto. Un segnale chiaro di quanto, accanto alla convenienza, trasparenza e rassicurazione siano parte integrante della scelta.

Per tale motivo brumbrum ha scelto un modello opticanale. In sostanza, alla piattaforma digitale affianca showroom fisici a Milano (Cinisello Balsamo) e Reggio Emilia, con nuove aperture già previste, dove il cliente può vedere l'auto di persona, confrontarsi con un consulente dedicato, ritirare il veicolo acquistato e lasciare la propria auto in permuta.

Modelli più cercati In Italia? Sono le utilitarie, come la Yaris, a eccezione della MG ZS, che va via in 5 giorni normalmente, rispetto alla media di un mese circa. L'azienda cercherà di introdurre più auto possibili intorno ai 6/7.000 euro, poiché a quanto pare per molti nel nostro Paese la soglia di spesa è questa.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026