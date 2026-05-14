Brumbrum vuole crescere in Italia: comprare un'auto usata è sempre più facile

Brumbrum è una realtà italiana del Gruppo Aramis che opera nel settore della vendita online di auto usate ricondizionate. L'azienda punta a crescere e per questo ha presentato la sua nuova strategia che prevede nuove aperture per rafforzare la presenza sul territorio e il proprio modello omnicanale.

Brumbrum

Il mercato italiano delle auto usate è tra i più importanti in Europa

Con oltre 3 milioni di passaggi di proprietà ogni anno, il mercato italiano dell'usato è tra i più rilevanti nel Vecchio Continente. Come racconta Paolo Di Napoli, CEO di brumbrum, l'azienda punta a consolidare il proprio modello di business che ''garantisce ai clienti una gamma ampia e diversificata di auto, la presenza fisica sul territorio e tecnologie innovative per mantenere standard elevati di qualità in tutte le fasi del processo produttivo''.

Brumbrum cresce in Italia

Il nuovo piano dell'azienda prevede le aperture di due nuovi punti vendita di cui uno è il nuovo Customer Center a Bologna, a cui seguiranno due nuove aperture nel corso del 2027, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la presenza fisica sul territorio. Contestualmente, l'azienda sta lavorando al potenziamento dell’offerta dal lato cliente e allo sviluppo del canale C2B, con l’obiettivo di integrare in modo sempre più strutturato la permuta all’interno dell’esperienza d’acquisto. Sarà disponibile in tutti i punti vendita presenti e futuri, e fa fronte alla necessità dell’acquirente di vendere il veicolo precedente a fronte di un nuovo acquisto, così da facilitare sempre più il processo.

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Il ''baricentro'' delle attività dell'azienda in Italia è la factory di Reggio Emilia. Si tratta di un hub dove ogni vettura viene sottoposta a un processo strutturato di ricondizionamento prima della messa in vendita. Questo sito dispone di una capacità produttiva fino a 1.500 veicoli al mese. Al suo interno, le auto vengono selezionate, esaminate, lavorate e preparate secondo dei precisi e rigidi standard che prevedono oltre 300 controlli di qualità che coinvolgono meccanica, carrozzeria, elettronica e sistemi di sicurezza.

L’esperienza proposta da brumbrum integra digitale e presenza fisica: il cliente può scegliere e acquistare l’auto online, ricevere supporto da consulenti dedicati, valutare finanziamenti e permuta, optare per la consegna a domicilio o completare il percorso nei Customer Center territoriali.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026