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Quali sono le auto più vendute in Italia nei primi 6 mesi del 2026? Ecco le classifiche

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4 ore fa - Auto più vendute in Italia nel 2026: la classifica del primo semestre

Fiat Panda si conferma l'auto più venduta in Italia nel primo semestre 2026, mentre Leapmotor T03 domina tra le elettriche

Giugno 2026 si è chiuso positivamente per il mercato auto italiano con una crescita del 10,6% (146.423 nuove immatricolazioni). Il primo semestre si è così concluso ed è venuto il momento di fare un bilancio. Numeri alla mano, nel periodo gennaio-giugno 2026 il mercato auto Italia è cresciuto del 9,6% totalizzando 936.783 immatricolazioni.

Guardando ai dati delle alimentazioni, per quanto riguarda le auto a benzina, nel primo semestre del 2026 ci sono state 186.074 immatricolazioni pari a un calo del 17,1%. Quota di mercato complessiva nel periodo del 19,7%. Passiamo al diesel in caduta libera con 64.213 registrazione. Si tratta di una flessione del 25,6% e di un market share che non va oltre il 6,8%.

Nel semestre ci sono state invece 60.436 immatricolazioni di auto GPL pari a un calo del 22,7%. Quota di mercato che si attesta al 6,4%. Sempre bene le ibride che ottengono nel primo semestre 470.474 immatricolazioni. Parliamo di una crescita pari al 23,1% e di un marker share del 49,7%.

Continuano a crescere le Plug-in con 85.215 nuove registrazioni nel semestre. Si tratta di una crescita dell'85% e di una quota di mercato del 9%. Bene anche le elettriche spinte dagli incentivi. Complessivamente ci sono state da gennaio a giugno 2026 79.613 nuove immatricolazioni pari a una crescita del 77,5%. Il market share del periodo si è attestato a quota 8,4%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia nel primo semestre del 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute nel primo semestre 2026

  • Volkswagen T-Cross: 13.764 
  • Citroen C3: 13.452 
  • Opel Corsa: 10.287 
  • Peugeot 208: 8.784 
  • Renault Clio: 8.149 
  • Fiat Grande Panda: 7.837 
  • Jeep Avenger: 6.968 
  • Kia Picanto: 6.776 
  • MG ZS: 6.196
  • Skoda Fabia: 6.115 

Audi Q3 2.0 TDI: buon comfort generale

Auto diesel, le più vendute nel primo semestre 2026

  • Audi Q3: 6.007 
  • Volkswagen Tiguan: 5.452
  • Mercedes GLA: 5.192 
  • BMW X1: 3.434 
  • Volkswagen Golf: 2.756 
  • Alfa Romeo Tonale: 2.709 
  • Skoda Octavia: 2.472 
  • Mercedes Classe A: 2.395
  • Audi A3: 2.184 
  • Audi Q2: 2.095 

Auto ibride, le più vendute nel primo semestre 2026

  • Fiat Panda: 62.832
  • Jeep Avenger: 19.990 
  • Toyota Yaris Cross: 18.594
  • Toyota Aygo X: 17.864 
  • Toyota Yaris: 15.856 
  • Volkswagen T-Roc: 14.353 
  • Fiat Grande Panda: 14.005 
  • Ford Puma: 12.302 
  • Nissan Qashqai: 11.855 
  • MG ZS: 10.211 

Nuova Dacia Sandero: restyling e nuovi contenuti

  • Auto GPL, le più vendute nel primo semestre 2026

  • Dacia Sandero: 18.945
  • Dacia Duster: 11.389
  • Renault Captur: 6.004 
  • Renault Clio: 2.974 
  • DR5: 2.379 
  • Kia Sportage: 1.825 
  • Dacia Bigster: 1.804 
  • Dacia Jogger: 1.772 
  • EVO 5: 1.295 
  • Kia Picanto: 1.291 

Auto Plug-in, le più vendute nel primo semestre 2026

  • BYD Atto 2: 12.794
  • BYD Seal U: 7.535 
  • Volkswagen Tiguan: 4.991 
  • BMW X1: 4.137 
  • Toyota CH-R: 3.344 
  • Omoda 9: 3.139 
  • Audi Q3: 2.807 
  • BYD Seal 6: 2.790 
  • Jaecoo 7: 2.782 
  • Geely Sterray: 2.435 

BYD Atto 2 DM-i

Auto elettriche, le più vendute nel primo semestre 2026

  • Leapmotor T03: 21.841
  • Dacia Spring: 5.300 
  • Tesla Model Y: 4.160
  • Citroen e-C3: 4.055 
  • Tesla Model 3: 3.698 
  • BYD Dolphin Surf: 3.445 
  • BMW iX1: 1.464 
  • Skoda Elroq: 1.439 
  • Leapmotor B10: 1.390 
  • Ford Puma: 1.318 

Le auto più vendute in Italia nel primo semestre 2026

Ecco la Top 10 assoluta del primo semestre 2026.

  • Fiat Panda: 62.852
  • Jeep Avenger: 27.767
  • Fiat Grande Panda: 23.011
  • Dacia Sandero: 22.163
  • Leapmotor T03: 21.841
  • Citroen C3: 20.795
  • Toyota Yaris Cross: 18.594
  • Toyota Aygo X: 18.259
  • Peugeot 208: 17.840
  • Renault Clio: 17.230
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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