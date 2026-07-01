Quali sono le auto più vendute in Italia nei primi 6 mesi del 2026? Ecco le classifiche

Giugno 2026 si è chiuso positivamente per il mercato auto italiano con una crescita del 10,6% (146.423 nuove immatricolazioni). Il primo semestre si è così concluso ed è venuto il momento di fare un bilancio. Numeri alla mano, nel periodo gennaio-giugno 2026 il mercato auto Italia è cresciuto del 9,6% totalizzando 936.783 immatricolazioni.

Guardando ai dati delle alimentazioni, per quanto riguarda le auto a benzina, nel primo semestre del 2026 ci sono state 186.074 immatricolazioni pari a un calo del 17,1%. Quota di mercato complessiva nel periodo del 19,7%. Passiamo al diesel in caduta libera con 64.213 registrazione. Si tratta di una flessione del 25,6% e di un market share che non va oltre il 6,8%.

Nel semestre ci sono state invece 60.436 immatricolazioni di auto GPL pari a un calo del 22,7%. Quota di mercato che si attesta al 6,4%. Sempre bene le ibride che ottengono nel primo semestre 470.474 immatricolazioni. Parliamo di una crescita pari al 23,1% e di un marker share del 49,7%.

Continuano a crescere le Plug-in con 85.215 nuove registrazioni nel semestre. Si tratta di una crescita dell'85% e di una quota di mercato del 9%. Bene anche le elettriche spinte dagli incentivi. Complessivamente ci sono state da gennaio a giugno 2026 79.613 nuove immatricolazioni pari a una crescita del 77,5%. Il market share del periodo si è attestato a quota 8,4%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia nel primo semestre del 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute nel primo semestre 2026

Volkswagen T-Cross: 13.764

Citroen C3: 13.452

Opel Corsa: 10.287

Peugeot 208: 8.784

Renault Clio: 8.149

Fiat Grande Panda: 7.837

Jeep Avenger: 6.968

Kia Picanto: 6.776

MG ZS: 6.196

Skoda Fabia: 6.115

Audi Q3 2.0 TDI: buon comfort generale

Auto diesel, le più vendute nel primo semestre 2026

Audi Q3: 6.007

Volkswagen Tiguan: 5.452

Mercedes GLA: 5.192

BMW X1: 3.434

Volkswagen Golf: 2.756

Alfa Romeo Tonale: 2.709

Skoda Octavia: 2.472

Mercedes Classe A: 2.395

Audi A3: 2.184

Audi Q2: 2.095

Auto ibride, le più vendute nel primo semestre 2026

Fiat Panda: 62.832

Jeep Avenger: 19.990

Toyota Yaris Cross: 18.594

Toyota Aygo X: 17.864

Toyota Yaris: 15.856

Volkswagen T-Roc: 14.353

Fiat Grande Panda: 14.005

Ford Puma: 12.302

Nissan Qashqai: 11.855

MG ZS: 10.211

Nuova Dacia Sandero: restyling e nuovi contenuti

Auto GPL, le più vendute nel primo semestre 2026

Dacia Sandero: 18.945

Dacia Duster: 11.389

Renault Captur: 6.004

Renault Clio: 2.974

DR5: 2.379

Kia Sportage: 1.825

Dacia Bigster: 1.804

Dacia Jogger: 1.772

EVO 5: 1.295

Kia Picanto: 1.291

Auto Plug-in, le più vendute nel primo semestre 2026

BYD Atto 2: 12.794

BYD Seal U: 7.535

Volkswagen Tiguan: 4.991

BMW X1: 4.137

Toyota CH-R: 3.344

Omoda 9: 3.139

Audi Q3: 2.807

BYD Seal 6: 2.790

Jaecoo 7: 2.782

Geely Sterray: 2.435

BYD Atto 2 DM-i

Auto elettriche, le più vendute nel primo semestre 2026

Leapmotor T03: 21.841

Dacia Spring: 5.300

Tesla Model Y: 4.160

Citroen e-C3: 4.055

Tesla Model 3: 3.698

BYD Dolphin Surf: 3.445

BMW iX1: 1.464

Skoda Elroq: 1.439

Leapmotor B10: 1.390

Ford Puma: 1.318

Le auto più vendute in Italia nel primo semestre 2026

Ecco la Top 10 assoluta del primo semestre 2026.

Fiat Panda: 62.852

Jeep Avenger: 27.767

Fiat Grande Panda: 23.011

Dacia Sandero: 22.163

Leapmotor T03: 21.841

Citroen C3: 20.795

Toyota Yaris Cross: 18.594

Toyota Aygo X: 18.259

Peugeot 208: 17.840

Renault Clio: 17.230

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026