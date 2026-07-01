Quali sono le auto più vendute in Italia nei primi 6 mesi del 2026? Ecco le classifiche

Giugno 2026 si è chiuso positivamente per il mercato auto italiano con una crescita del 10,6% (146.423 nuove immatricolazioni). Il primo semestre si è così concluso ed è venuto il momento di fare un bilancio. Numeri alla mano, nel periodo gennaio-giugno 2026 il mercato auto Italia è cresciuto del 9,6% totalizzando 936.783 immatricolazioni.
Guardando ai dati delle alimentazioni, per quanto riguarda le auto a benzina, nel primo semestre del 2026 ci sono state 186.074 immatricolazioni pari a un calo del 17,1%. Quota di mercato complessiva nel periodo del 19,7%. Passiamo al diesel in caduta libera con 64.213 registrazione. Si tratta di una flessione del 25,6% e di un market share che non va oltre il 6,8%.
Nel semestre ci sono state invece 60.436 immatricolazioni di auto GPL pari a un calo del 22,7%. Quota di mercato che si attesta al 6,4%. Sempre bene le ibride che ottengono nel primo semestre 470.474 immatricolazioni. Parliamo di una crescita pari al 23,1% e di un marker share del 49,7%.
Continuano a crescere le Plug-in con 85.215 nuove registrazioni nel semestre. Si tratta di una crescita dell'85% e di una quota di mercato del 9%. Bene anche le elettriche spinte dagli incentivi. Complessivamente ci sono state da gennaio a giugno 2026 79.613 nuove immatricolazioni pari a una crescita del 77,5%. Il market share del periodo si è attestato a quota 8,4%.
Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia nel primo semestre del 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.
Auto a benzina, le più vedute nel primo semestre 2026
- Volkswagen T-Cross: 13.764
- Citroen C3: 13.452
- Opel Corsa: 10.287
- Peugeot 208: 8.784
- Renault Clio: 8.149
- Fiat Grande Panda: 7.837
- Jeep Avenger: 6.968
- Kia Picanto: 6.776
- MG ZS: 6.196
- Skoda Fabia: 6.115
Audi Q3 2.0 TDI: buon comfort generale
Auto diesel, le più vendute nel primo semestre 2026
- Audi Q3: 6.007
- Volkswagen Tiguan: 5.452
- Mercedes GLA: 5.192
- BMW X1: 3.434
- Volkswagen Golf: 2.756
- Alfa Romeo Tonale: 2.709
- Skoda Octavia: 2.472
- Mercedes Classe A: 2.395
- Audi A3: 2.184
- Audi Q2: 2.095
Auto ibride, le più vendute nel primo semestre 2026
- Fiat Panda: 62.832
- Jeep Avenger: 19.990
- Toyota Yaris Cross: 18.594
- Toyota Aygo X: 17.864
- Toyota Yaris: 15.856
- Volkswagen T-Roc: 14.353
- Fiat Grande Panda: 14.005
- Ford Puma: 12.302
- Nissan Qashqai: 11.855
- MG ZS: 10.211
Nuova Dacia Sandero: restyling e nuovi contenuti
Auto GPL, le più vendute nel primo semestre 2026
- Dacia Sandero: 18.945
- Dacia Duster: 11.389
- Renault Captur: 6.004
- Renault Clio: 2.974
- DR5: 2.379
- Kia Sportage: 1.825
- Dacia Bigster: 1.804
- Dacia Jogger: 1.772
- EVO 5: 1.295
- Kia Picanto: 1.291
Auto Plug-in, le più vendute nel primo semestre 2026
- BYD Atto 2: 12.794
- BYD Seal U: 7.535
- Volkswagen Tiguan: 4.991
- BMW X1: 4.137
- Toyota CH-R: 3.344
- Omoda 9: 3.139
- Audi Q3: 2.807
- BYD Seal 6: 2.790
- Jaecoo 7: 2.782
- Geely Sterray: 2.435
Auto elettriche, le più vendute nel primo semestre 2026
- Leapmotor T03: 21.841
- Dacia Spring: 5.300
- Tesla Model Y: 4.160
- Citroen e-C3: 4.055
- Tesla Model 3: 3.698
- BYD Dolphin Surf: 3.445
- BMW iX1: 1.464
- Skoda Elroq: 1.439
- Leapmotor B10: 1.390
- Ford Puma: 1.318
Le auto più vendute in Italia nel primo semestre 2026
Ecco la Top 10 assoluta del primo semestre 2026.
- Fiat Panda: 62.852
- Jeep Avenger: 27.767
- Fiat Grande Panda: 23.011
- Dacia Sandero: 22.163
- Leapmotor T03: 21.841
- Citroen C3: 20.795
- Toyota Yaris Cross: 18.594
- Toyota Aygo X: 18.259
- Peugeot 208: 17.840
- Renault Clio: 17.230
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