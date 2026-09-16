Auto parcheggiata fuori? C’è un modo semplice per proteggerla da pioggia, foglie e resina

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Da cosa capiamo che è finita l’estate? Non solo dal traffico quotidiano e dalla ripresa di tutti gli impegni, ma anche da come ritroviamo l’auto parcheggiata. Pioggia, foglie, umidità, resina e sporco si accumulano sulla carrozzeria, mentre le ore di luce si riducono e l’auto può rimanere ferma per molte ore sotto alberi o in spazi non coperti. Per chi non dispone di un box, il telo copriauto può rappresentare forse l’unica soluzione per proteggere l’auto. È una soluzione semplice ed efficace per creare una barriera tra la carrozzeria e buona parte dello sporco che normalmente finirebbe direttamente sulla vernice.

Il telo copriauto Favoto

Il caso del telo Favoto è l’esempio ideale che mostra la differenza tra un telo pensato per un uso reale da uno generico. La struttura è realizzata in cotone accoppiato a etilene vinil acetato, una combinazione che unisce la traspirabilità del tessuto naturale alla resistenza all’acqua del materiale sintetico. L’interno felpato evita che il telo stesso diventi fonte di graffi quando il vento lo muove contro la carrozzeria, un difetto comune nei modelli più economici in polietilene rigido.

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Protegge contro pioggia, neve, raggi UV, polvere e depositi organici come resina e guano, con l’unica eccezione della grandine, contro cui nessun telo di questo tipo offre garanzie reali. Restare esposti al sole per mesi opacizza la vernice più di quanto si pensi, e qui la funzione anti-UV lavora silenziosamente ogni giorno, anche quando la minaccia percepita è solo la pioggia.

Dal punto di vista pratico, due dettagli fanno la differenza nell’uso quotidiano. Il sistema di ancoraggio prevede due cinghie elastiche anteriori e quattro cinghie in nylon per le ruote, pensate per resistere al vento senza che il telo si sollevi o scivoli durante la notte. Le cuciture doppie lungo i bordi riducono poi il rischio di strappi nei punti di maggiore tensione, un problema frequente nei teli con cucitura singola dopo qualche mese di utilizzo continuo.

Per chi usa l’auto ogni giorno, la zip laterale lato guida risolve un fastidio pratico non trascurabile. Non è necessario rimuovere l’intero telo per salire a bordo, basta aprire la cerniera e richiuderla al rientro, con i copri specchietti integrati che restano al loro posto durante l’operazione.

Il telo Favoto è disponibile in più taglie (dalla berlina compatta fino a SUV e monovolume) così da scegliere quello più adatto per la propria auto. Un telo troppo largo, infatti, sbatterebbe contro la carrozzeria con il vento (vanificando parte della protezione), mentre uno troppo stretto non coprirebbe completamente l'auto, lasciando scoperti proprio i punti più esposti agli agenti atmosferici.

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