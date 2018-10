Autore:

Marco Congiu

PIANI FUTURI Il 2019 è alle porte e, con i maggiori saloni ormai in archivio, il mondo dell'auto si dirotta già verso l'anno che verrà. Ovviamente non fa eccezione Mercedes, chiamata ad un 2019 che si preannuncia stellare sotto molti fronti, su tutti con un fresco titolo di Formula 1 da difendere. Nel mondo del prodotto c'è tanta carne al fuoco, sia a ruote alte che dedicato alle classiche station wagon. Con un occhio attento alla città rivolto a smart.

SUV COMPATTI Come si può vedere dall'immagine, è confermato l'arrivo del restyling 2019 di GLC e GLC Coupé, Spot Utility che ha sostituito la GLK. A ciò, oltre alla GLR che abbiamo visto da vicino al Salone di Parigi, è atteso un altro SUV non ben definito nelle dimensioni e ribattezzato 8th Compact Car: le indiziate principali sono la nuova generazione di GLA o un debutto assoluto, la GLB, vera rivale di Audi Q2.

LA BERLINA SPORTIVA Altra novità importante è la conferma della seconda generazione di CLA. La quattroporte realizzata sulla stessa piattaforma di Classe A è tutta nuova, portando lo stesso know-how visto sulla berlina. La vera notizia, però, è il ritorno della CLA Shooting Brake dopo voci che la davano sul viale del tramonto dopo la prima generazione.

ANCHE PER LA CITTÀ A questo già ricco programma si aggiunge una ciliegina sulla torta. Smart,che produrrà auto alimentate unicamente a energia elettrica, ha in programma un restyling dell'attuale generazione che dovrebbe andare a modificarne l'estetica ed arricchirne gli interni. Ma, per sapere tutto nel dettaglio, dovremo aspettare il 2019.