NON SOLO ONLINE A gennaio sono stati aperti gli ordini solo online, e circa duemila clienti in tutta Europa hanno manifestato il loro interesse all’acquisto della versione plug-in del grande SUV di Stellantis. Da oggi è possibile ordinarne una anche dal concessionario, per la gioia di noi abitudinari che abbiamo sempre fatto così.

UN MODELLO DI SUCCESSO I dati di vendita di aprile sono inequivocabili: il settore delle plug-in, che in Italia detiene una quota del 4,6% del mercato globale (3,2% al netto del noleggio), vede Jeep Compass e Jeep Renegade 4xe nelle prime due posizioni, con 817 e 576 unità immatricolate rispettivamente. Con l’arrivo della Wrangler 4xe, il podio potrebbe presto diventare tutto a marchio Jeep.

POTENZA ELETTRICA Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid monta un 4 cilindri turbo benzina da 272 CV e 400 Nm di coppia abbinato a due motori elettrici, uno per asse, che da soli generano 145 CV, e che combinati con il termico portano la potenza complessiva a 380 CV, con una coppia massima di 637 Nm. La batteria ha una capacità di 17 kWh, e garantisce un’autonomia in modalità solo elettrica di circa 40 km. Il cambio è l’automatico TorqueFlite a 8 rapporti. La particolare configurazione dei motori permette di muoversi in fuoristrada con quattro ruote motrici senza dover consumare una goccia di benzina, sfruttando gli avanzati sistemi di trazione integrale di Jeep.

TECNOLOGIA ANCHE A BORDO Di serie Jeep Wrangler 4xe monta il sistema di infotainment Uconnect NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione dello smartphone con supporto per Apple CarPlay e Android Auto e display da 7 pollici che riporta informazioni sul livello di carica della batteria e dell’autonomia. Per quanto riguarda la sicurezza, la dotazione di serie prevede il monitoraggio dell’angolo cieco, il controllo elettronico della stabilità con sistema antiribaltamento, sensori di parcheggio davanti e dietro, e sistema di accesso all’auto senza chiave. Su richiesta il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza avanzata e la telecamera frontale (di serie per l’allestimento Rubicon).

I PREZZI Nuova Jeep Wrangler Unlimited 4xe plug-in sarà presentata ufficialmente il prossimo 21 maggio in un evento online, e sarà disponibile in tre diversi livelli di allestimento. Ecco i prezzi ufficiali:

Sahara 4xe : 69.550 euro

: 69.550 euro Rubicon 4xe : 71.050 euro

: 71.050 euro Edizione limitata 80° Anniversario: 71.900 euro

Sono disponibili come sempre anche le soluzioni di noleggio di Leasys, con le proposte Leasys Miles e Noleggio Chiaro Light, già apprezzate da molti clienti Jeep 4xe.