UNA WRANGLER PLUG-IN MOLTO SPECIALE L’ultima arrivata nella famiglia delle 4x4 dure e pure di Jeep è la Wrangler 4xe con motore plug-in hybrid: un fuoristrada senza compromessi, che strizza l’occhio alla filosofia “green” grazie al suo motore ibrido. Viste le sue caratteristiche, la Wrangler 4xe, come le sorelle con motore convenzionale, è un modello che non teme confronti sui terreni più accidentati a partire da un’altezza da terra di 27,5 cm e fino a 76 cm di capacità di guado. Ebbene, per tutti coloro che vogliono osare ancora di più, magari con un bel tracciato di trial, la nuova Wrangler può essere equipaggiata con un kit che permette di sollevare il corpo vettura di altri 5 cm, insieme ad altri accessori fuoristrada, tutti realizzati da Jeep Performance Parts. Il pacchetto costa 1.495 dollari (circa 1.236 euro) e con esso vengono forniti ammortizzatori Fox, bracci supplementari anteriori, barre stabilizzatrici più robuste, tamponi di fondocorsa, tutto l'hardware necessario e un badge Jeep Performance Parts. Naturalmente, la componente elettrica è sigillata e impermeabile.

DUE ALLESTIMENTI PERSONALIZZABILI La Wrangler 4xe è venduta negli allestimenti Sahara e Rubicon e non è esclusa una variante 100% elettrica come anticipato dal concept Magneto, anche se è prematuro sbilanciarsi riguardo un suo debutto sul mercato. Oggi, la 4xe è equipaggiata con assali Dana 44 e un ripartitore di coppia che gestisce la trazione integrale permanente. Sotto il cofano c'è un motore quattro cilindri turbo-benzina da 2,0 litri abbinato a due motori elettrici e un pacco batteria da 17,3 kWh, che si ricarica in 3 ore e genera una potenza combinata di 380 cavalli per 470 Nm di coppia con un consumo medio di 3,5 litri/100 km. In modalità esclusivamente elettrica la Wrangler 4xe offre fino a 50 km di autonomia a zero emissioni. Jeep Performance Parts ha in listino altri accessori perfetti per la plug-in hybrid e per tutta la gamma Wrangler: porte in tubo di acciaio a 1.195 dollari (990 euro), un paraurti anteriore in acciaio ad alta resistenza 1.275 dollari (1.054 euro), un verricello Warn 1.595 dollari (1.320 euro) e un kit per luci a LED da 725 dollari (600 euro). La Jeep Wrangler 4xe ha una gamma che in Italia parte da 73.100 euro.