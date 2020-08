TRE NUOVI MODELLI NEL 2021 Con l’obiettivo di svecchiare un po’ la sua gamma, Nissan ha in cantiere ben tre nuovi modelli per il prossimo anno: la nuova generazione di Qashqai e X-Trail, le due best seller della casa giapponese, e il SUV elettrico Ariya presentato a metà luglio, e di cui potete leggere qui un lungo approfondimento.

A VOLTO COPERTO Per quanto riguarda il suo best seller, ossia Qashqai, che nel Vecchio Continente continua a rimanere l’auto Nissan più venduta per il sesto anno di fila, qualche settimana fa abbiamo catturato le prime foto spia del nuovo modello, che in queste immagini si mostra più da vicino, anche se coperto da una quantità smodata di camuffature.

TANTE NOVITÀ La presentazione ufficiale avrebbe dovuto tenersi tra qualche settimana, a settembre, ma la pandemia ha ritardato tutti i piani (e non solo di Nissan). Prevedibilmente, l’annuncio del nuovo SUV giapponese arriverà entro la fine dell’anno. Difficile capirlo dalle immagini della galleria che trovate qui sotto, ma il nuovo Qashqai cambierà molto, soprattutto fuori, ispirandosi principalmente agli stilemi di nuova Juke - qui la nostra prova - e della stessa Ariya. Sono attesi grandi cambiamenti anche all’interno, con un nuovo disegno della plancia e un sistema di infotainment di ultima generazione.

MOTORI E PIATTAFORMA La prossima generazione di Nissan Qashqai non porterà in dote una nuova piattaforma, ma sfrutterà quella già esistente. Potrebbero però non essere messe a listino le motorizzazioni a gasolio, sostituite da versioni elettrificate dei propulsori a benzina. Tra queste, il nuovo sistema Nissan e-Power in cui il motore termico non è mai collegato alle ruote motrici, ma si occupa solamente di ricaricare le batterie di quello elettrico, ampliandone di fatto l’autonomia. Pensate che il 70% delle Nissan vendute in Giappone è mosso da questa tecnologia. Accanto a questo, dovrebbe debuttare anche una versione plug-in più tradizionale, sviluppata sfruttando le conoscenze in materia di Mitsubishi. Per finire, dovrebbero arrivare anche le versioni ibride più tradizionali. Nessuna versione 100% elettrica.