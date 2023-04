Salone di Shanghai, Nissan porta la concept Max-Out e una novità mai vista

Apre i battenti il prossimo 18 aprile in Cina il Salone dell’Auto di Shanghai 2023. Tra gli espositori presenti c’è Nissan, che porta il suo concept cabrio 100% elettrico Max-Out, svelato per la prima volta lo scorso febbraio (trovate qui info e video). Un’auto insolita, almeno nel panorama attuale, sviluppata per presentare il programma Nissan Ambition 2030, la strategia industriale della casa giapponese per i prossimi anni annunciata nel novembre del 2021.

Nissan Max-Out, la concept al Salone di Shanghai 2023

NON SARÀ DA SOLA La concept Max-Out è un’auto nata per “trasmettere un senso di libertà assoluta e un’esperienza di guida unica”, incarnando “lo spirito innovativo di Nissan e la capacità della Casa di sviluppare vetture in grado di offrire vantaggi agli individui e alla società”. Accanto a questa cabrio, Nissan esporrà un nuovo veicolo, anch’esso 100% elettrico, progettato e realizzato interamente in Cina (e presumibilmente destinato proprio a quel mercato), di cui al momento non abbiamo altre informazioni.

NISSAN AL SALONE Il Salone di Shanghai si terrà dal 18 al 27 aprile presso il National Exhibition and Convention Center della città, e qui Nissan esporrà anche la gamma di auto con motorizzazione e-Power, tra cui la X-Trail (qui nel confronto con Mazda CX-60) e la più piccola Qashqai.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/04/2023