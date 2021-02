UN NUOVO INIZIO Day of Progress, il giorno del progresso: così Audi ha deciso di battezzare questa giornata. È il giorno in cui viene ufficialmente presentata al mondo la nuova e-tron GT, nel corso di una diretta streaming trasmessa a partire dalle ore 19:00, all’indirizzo progress.audi.

NELLA CORNICE DEI MONDIALI La presentazione della Audi e-tron GT si svolge nel contesto dei Campionati del Mondo di Sci Alpino a Cortina, di cui Audi è sponsor ufficiale, come già diverse altre volte in passato. Nella centrale Piazza Roma della città sarà esposto al pubblico il prototipo della nuova Gran Turismo elettrica tedesca.

SEMPRE PIÙ ELETTRICO Sviluppata da Audi Sport sfruttando lo stato dell’arte in termini di tecnologie sostenibili e innovazione, e-tron GT è l’ultima arrivata nella famiglia delle elettriche di Audi, che già annovera tra le sue fila i SUV e-tron ed e-tron Sportback, e che presto si amplierà con l’arrivo del SUV medio Q4 e-tron. La casa di Ingolstadt ha in cantiere per i prossimi cinque anni la bellezza di trenta modelli a “elevata elettrificazione” (leggi elettrici o ibridi plug-in), di cui venticinque a zero emissioni.

POTENZA PURA Lunga quasi cinque metri, la nuova Audi e-tron GT sarà disponibile anche nella più sportiva versione RS, con una potenza massima che sfiora i 650 CV ed è capace di uno “0-100” in 3,3 secondi. Trattandosi di un modello nato soprattutto per viaggiare (con un sound molto particolare), la casa tedesca garantisce una grande autonomia, ma soprattutto la possibilità di ricaricare l’auto in corrente continua fino a 270 kW, potenza che dovrebbero consentire di raggiungere l’80% della batteria in circa 22 minuti.

GIÀ PRENOTABILE Se non potete proprio aspettare neanche la presentazione ufficiale, e vi basta il parere di chi l’ha già guidata, è online sul sito ufficiale Audi una pagina da cui prenotare l’auto, che arriverà nelle concessionarie italiane nel secondo trimestre dell’anno, a prezzi non ancora comunicati, e che conosceremo probabilmente solo nel corso della giornata.