FACCIAMO DUE CONTI Mancava solo quello, il listino prezzi. Ora che anche i rispettivi costi sono pubblici, Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020 non hanno più segreti. E chi aveva in mente l'acquisto, sa come regolarsi. Giulia restyling a partire da 40.000 euro tondi tondi, Stelvio 2020 da 47.500 euro. Esatto, la cifra di attacco è inferiore a prima. Perché c'è un nuovo allestimento base. Sotto la foto, lo specchietto riepilogativo.





PREZZI ALFA ROMEO GIULIA 2020

• 2.0 Turbo Benzina AT8 200 cv Business: 46.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 200 cv Sprint: 48.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 200 cv Executive: 49.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 280 cv Veloce: 58.900 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 136 cv Giulia: 40.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 136 cv Super: 43.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 136 cv Business: 44.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 160 cv Business: 45.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 160 cv Sprint: 47.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 160 cv Executive: 48.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 190 cv Sprint: 49.500 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 190 cv Ti: 55.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 210 cv Veloce: 64.200 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 210 cv Ti: 57.700 euro

PREZZI ALFA ROMEO STELVIO 2020

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 200 cv Business: 55.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 200 cv Sprint: 57.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 200 cv Executive: 58.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 280 cv Veloce: 62.500 euro

• 2.0 Turbo Benzina AT8 - Q4 280 cv Ti: 66.200 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 160 cv Stelvio: 47.500 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 160 cv Super: 50.500 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 160 cv Business: 51.500 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 190 cv Business: 54.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 190 cv Sprint: 56.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 190 cv Executive: 57.000 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 190 cv Business: 56.700 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 190 cv Sprint: 58.700 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 190 cv Ti: 64.200 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 210 cv Veloce: 64.200 euro

• 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 210 cv Ti: 65.200 euro