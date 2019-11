VITTORIA DI CLASSE Ci sono vittorie più importanti di altre. Per esempio quelle in trasferta. E da italiani non possiamo che gioire per gli ultimi due trionfi conseguiti dall'Alfa Romeo Giulia in Germania, agli Sport Auto Award 2019: premi assegnati dai lettori tedeschi di una delle più importanti testate locali. Nel sondaggio per l'assegnazione del premio, i lettori di Sport Auto hanno eletto vincitrice l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio tra i veicoli di importazione della categoria Berline/Station Wagon di serie fino a 100.000 euro. L'Alfa Romeo Giulia Veloce, nella versione con motore a benzina da 280 CV, ha invece trionfato tra i modelli di importazione nella categoria Berline/Station Wagon di serie fino a 75.000 euro.

IL PREMIO Il fatto che i due riconoscimenti siano destinati alle vetture di importazione mette la Giulia al riparo dal confronto con le tedesche. Va sottolineato però che il verdetto di quest'anno segue analoghi successi già conseguiti nel 2018 e nel 2017, per un totale di cinque vittorie di categoria, in una competizione in cui i votanti quest'anno sono stati 12.300: con 275 modelli concorrenti in 18 categorie (più 10 dedicate al tuning).

IL MOMENTO È TOPICO Il successo in terra straniera arriva quasi in contemporanea con il debutto della Giulia MY 2020, un aggiornamento tecnico alquanto controverso (qui tutti i dettagli). Il look infatti non cambia, tanto che già c'è chi immagina un prossimo vero facelift ispirato alla Tonale. Arrivano invece un nuovo infotainment, nuovi servizi connessi, nuovi interni e altre modifiche di dettaglio, di cui parliamo anche nella nostra prova video. Troppo poco per confrontarsi con le tecnologie messe in campo dalle rivali, dicono i detrattori della berlina del Biscione, a cui viene criticata in particolare la mancanza di fari con tecnologia LED Matrix. Proprio quel che serve per mantenere Giulia sulla cresta dell'onda, dicono invece i fan del Marchio. Squadra che vince non si cambia?