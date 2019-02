Autore:

Lorenzo Centenari

LETTERINA MAGICA S come Sport, ma anche S come Special. S infine come Suv, ecco la combinazione magica per fare breccia in un pubblico già di per sé affezionato. Jeep Renegade S il nome dell'edizione speciale che approda in concessionaria nel weekend del 9-10 febbraio 2019. Design, ma anche contenuti. Prezzi a partire da 31.500 euro, con finanziamento Tutto Chiaro benefici come anticipo zero, valore futuro garantito e fino a 6.000 euro di Ecobonus Jeep.

ESTERNI Jeep Renegade S nasce sulla base della versione top di gamma Limited. All'esterno i badge "4x4", "Jeep", "Renegade" ed "S", oltre che le finiture della griglia, sono decorati da squisiti inserti Granite Crystal, idem per i cerchi in lega da 19 pollici. Specifiche anche le barre sul tetto, mentre il paraurti anteriore ospita nuovi fari e nuovi fendinebbia.

INTERNI Abitacolo vestito di sportiva tinta unita All Black: sedili premium con nuove cuciture in tungsteno e volante rivestito in pelle con impunture nere. Jeep Renegade S è anche contenuti tecnologi: sistema Uconnect 8,4" Nav con integrazione Apple CarPlay ed Android Auto e schermo full-color tattile capacitivo ad alta definizione. Di serie infine i proiettori anteriori e i fari posteriori full Led, il clima automatico bi-zona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

SICUREZZA Non c'è eleganza senza controllo, e così Jeep Renegade S è protetta di serie da Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning-Plus con Active Emergency Braking (sistema di frenata assistita), Lane Sense Departure Warning-Plus (avviso di uscita dalla corsia) e Intelligent Speed Assist con Traffic sign recognition (TSR), per adattare la velocità ai limiti di volta in volta registrati in tempo reale.

QUI MOTORI Tra i propulsori della gamma Renegade, l'allestimento S si combina rispettivamente al turbo benzina 1.3 T4 da 150 cv (trazione anteriore e cambio robotizzato doppia frizione a 6 marce) e ai diesel 1.6 Multijet II 120 cv (manuale o robotizzato) e 2.0 Multijet II 140 cv 4x4 Automatico (9 marce), ambedue provvisti di SCR (Selective Catalytic Reduction) e conformi alla normativa Euro 6d. Sfogliate la gallery e fate pure conoscenza.