Nuova VW T-Roc Sport, serie speciale che fa gola. Il prezzo

Design, tecnologia, comfort di bordo. Volkswagen T-Roc, agli italiani, piace per tante ragioni e i numeri di vendita non fanno altro che testimoniarlo: 20.000 unità vendute nel 2023, presenza stabile in Top 10. Con l’obiettivo di allargare ulteriormente la platea dei fan, Volkswagen Italia ora introduce una T-Roc in edizione limitata. Il prezzo schizza fuori budget? Niente affatto. Nuova T-Roc Sport una T-Roc speciale, ma accessibile.

Volkswagen T-Roc Sport, speciale anche nel prezzo

SEGNI PARTICOLARI Basata sull’allestimento base Life, VW T-Roc Sport si distingue per i cerchi in lega Grange Hill da 18 pollici di colore nero e per i vetri posteriori oscurati, mentre in abitacolo l'ecosistema digitale si arricchisce del climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch. Per quanto riguarda i colori della carrozzeria, oltre all’Ascot Grey di serie, sono disponibili il Pure White e i metallizzati Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue. Considerando il valore dei singoli equipaggiamenti distintivi, il cosiddetto “vantaggio cliente” ammonta ad oltre 1.000 euro. E a proposito di cifre...

VEDI ANCHE

T-Roc Sport, cerchi da 18'' di serie

FACCIAMO DUE CONTI Il listino di Volkswagen T-Roc Sport parte dai 30.900 euro della versione equipaggiata del motore 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti: rispetto a T-Roc Life, fanno soli 1.000 euro in più. Salendo di livello, il turbo benzina 1.5 TSI 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti è in vendita al prezzo di 35.700 euro, il turbodiesel 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti a 35.150 euro. La formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen prevede un anticipo di 5.500 euro e 35 rate mensili da 169 euro (Tan 4,99%, Taeg 5,97%), percorrenza di 30.000 km ed estensione di garanzia Extra Time due anni o fino a 80.000 Km inclusi. Porte aperte in concessionaria nel weekend di sabato 18 e domenica 19 novembre.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/11/2023