Offerte auto

Al debutto in Italia il SUV compatto della casa coreana: le offerte di lancio e i due weekend di porte aperte per vederla più da vicino

L’abbiamo già provata (qui il nostro video), e vi abbiamo anche raccontato per filo e per segno come è fatta, quanto costa, e gli allestimenti disponibili. Adesso non rimane altro che andare in concessionaria per scoprirla più da vicino! Bayon è il primo SUV compatto di Hyundai, ormai pronto per il debutto anche in italia.

Nuova Hyundai Bayon: le offerte di lancio, porte aperte in concessionaria

COM’È FATTA Lungo 4.180 mm, largo 1.775 mm, alto 1.490 mm e con un passo di 2.580 mm, Hyundai Bayon si posiziona nel sempre più affollato e agguerrito settore dei SUV di segmento B, dove dovrà vedersela con Volkswagen T-Cross, Audi Q2, Fiat 500X, Renault Captur, Kia Stonic, Skoda Kamiq, Citroen C3 Aircross e molti altri. Spazioso il bagagliaio, che ha una capacità variabile da 411 litri con il divano in posizione d’uso ai 1.205 con gli schienali abbattuti.

IBRIDO E HIGH TECH Spazioso e altamente tecnologico l’interno, dove spicca il quadro strumenti digitale da 10,25” affiancato allo schermo dell’infotainment di uguale diagonale. A seconda dell’allestimento sono disponibili anche i protocolli Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Due i motori, il 1.2 benzina da 84 CV e il 1.0 turbo tre cilindri con tecnologia mild hybrid 48V da 100 CV, disponibile con cambio manuale iMT oppure automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

LE VERSIONI Due gli allestimenti disponibili, così equipaggiati:

XLine - luci diurne a LED, cerchi in lega da 16’’, cruscotto digitale da 10.25” , radio da 8” con Bluetooth, retrocamera e connettività wireless Apple Car Play e Android Auto, caricatore wireless per smartphone, specchi retrovisori ripiegabili elettricamente , sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense (con assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA), mantenimento attivo della corsia (LKA), riconoscimento dei limiti di velocità (ISLA), rilevamento della stanchezza del conducente (DAW), avviso di ripartenza (LVDA) e Rear Seat Alert (RSA), che avvisa il guidatore prima di lasciare il veicolo se i sensori rilevano un movimento sul sedile posteriore).

XClass - climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17'', fari anteriori e posteriori Full LED, presa USB posteriore e specchietto retrovisore elettrocromico, a cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza (Blind Spot Collision Warning e Rear Cross Traffic Collision Warning).

L’OFFERTA Prende il via questo fine settimana la campagna promozionale “Cambia prospettiva”. L’offerta consente di acquistare Bayon XLine con un anticipo di 4.100 euro e quote da 139 euro al mese per 36 mesi, polizza furto e incendio inclusa. Aderendo alla soluzione di finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 4,73%), l’auto è proposta al prezzo di 15.300 euro, che comprende l’ecobonus statale con rottamazione. Dopo 3 anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. Come sempre, la garanzia è di 5 anni/km illimitati.

PORTE APERTE E se volete vederla più da vicino, e magari provarla, Hyundai ha organizzato due porte aperte presso tutti gli showroom italiani: sabato e domenica 18-19 settembre e il week-end successivo, 25-26 settembre.