OFFENSIVA A ELETTRONI Audi ha presentato settimana scorsa il suo SUV Q4 e-tron (e la concept della berlina sportiva A6 e-tron), mentre la sorella Volkswagen ha portato al Salone dell’Auto di Shanghai i nuovi SUV elettrici ID.6 CROZZ e ID.6 X, varianti dello stesso modello a sette posti, per il momento destinato ai soli mercati orientali. E quindi, perché non fare filotto, e pubblicare qualche nuova foto spia di Volkswagen ID.4 GTX, la versione ad alte prestazioni dell’ultimo modello a batteria uscito da Wolfsburg?

COM’È FUORI Basato sulla piattaforma MEB di ID.3, Audi Q4 e-tron, Cupra El-Born e Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 GTX (che alcuni chiamano ancora ID.5) si distingue dal modello “normale” per l’andamento curvilineo del tetto, che discende in maniera armoniosa verso la coda, disegnando il profilo di un SUV coupé a tutti gli effetti. Più accentuato, ancorché coperto da camuffature, il diffusore posteriore, accanto al quale spiccano anche due - finti, per ora - scarichi.

MOTORI Rispetto all’ID.4 standard, la versione GTX monta - come sugli altri modelli ad alte prestazioni del gruppo Volkswagen - un secondo motore sull’asse anteriore, per una potenza complessiva di 306 CV e 450 Nm di coppia. Non è esclusa la possibilità di una versione più “tranquilla”, con il solo motore posteriore, e 204 CV di potenza e 310 Nm di coppia. L’autonomia stimata è nell’ordine dei 500 km, grazie alle batterie da 77 kWh (con ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e 125 kW in corrente continua).

QUANDO ARRIVA In attesa di capire se il nuovo SUV elettrico di Volkswagen si chiamerà ID.4 GTX o ID.5, e di sapere quando possiamo aspettarlo nelle concessionarie italiane, vi ricordiamo che la presentazione della serie GTX ad alte prestazioni è prevista per il prossimo 28 aprile. Rimanete sintonizzati su Motorbox.com!