Arruolata nei Carabinieri la nuova Fiat Tipo da 130 CV

Alfa Romeo Giulia per le “Gazzelle”, ma anche e-bike, auto elettriche e ibride per le operazioni all’interno delle aree protette e dei parchi nazionali. Continua il rinnovamento della flotta dell’Arma dei Carabinieri, e questa volta tocca a quelle che noi civili definiremmo “auto di tutti i giorni”, quelle assegnate alle caserme sul territorio nazionale.

Fiat Tipo 1.6 Multijet 130 CV per i Carabinieri: un sodalizio tra Fiat e Arma che si rinnova

A NOLEGGIO Sono circa 1.300 gli esemplari di Fiat Tipo in consegna in queste settimane, fornite da Fiat tramite un accordo quadro di noleggio, che permette all’Arma di avere a disposizione mezzi sempre efficienti senza necessità di immobilizzare capitali. Di tutto si occupa Leasys, che oltre che con i privati lavora anche con realtà più complesse come Poste Italiane.

Fiat Tipo 1.6 Multijet 130 CV per i Carabinieri: i LED nella calandra anteriore

ALLESTIMENTO SPECIFICO L'auto in dotazione all’Arma è la Fiat Tipo 5 porte con il brillante 1.6 Multijet da 130 CV (qui potete leggere la nostra prova della Tipo 1.0 da 100 CV). La livrea è quella caratteristica delle auto dei Carabinieri, con carrozzeria Blu Arma e tetto bianco. L’allestimento è stato realizzato secondo le richieste specifiche dell’Arma: gran parte dei pezzi extra sono stati prodotti e assemblati direttamente a Mirafiori. Nello specifico, troviamo una coppia di lampeggianti sul tetto abbinati al faro brandeggiante; le luci a LED su calandra, portellone interno e laterali rispetto al portatarga, e la sirena bitonale.

Fiat Tipo 1.6 Multijet 130 CV per i Carabinieri: porta paletta e porta tonfa nella portiera

ALL’INTERNO L’abitacolo prevede la predisposizione Radio Carabinieri, un altoparlante aggiuntivo sotto la plancia e un’antenna specifica con botola per l’ispezione. La plancetta comandi sul tunnel è dotata di tasti retroilluminati, e il montante anteriore prevede una luce aggiuntiva leggi mappa. Sotto i sedili e nelle portiere anteriori trovano spazio due porta arma bivalenti, torce, una rete porta tablet, due porta tonfa e due porta paletta. Nel baule c’è un un piano scrittoio scorrevole, una plafoniera specifica e una presa di corrente da 12V. La dotazione è completata da un kit di pronto soccorso, un estintore da 2 kg, tappeti in gomma anteriori e posteriori, fodere amovibili per i sedili posteriori e catene da neve autotensionabili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/04/2022