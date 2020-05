FIAT PANDA E 500, D-FENCE PACK PER ARIA PIÙ PULITA

VOTO 10 IN IGIENE Rispettosa dell'ambiente circostante, premurosa nei confronti del suo proprietario. In casa Fiat debutta l'auto igienica tout court: Panda e 500 Hybrid per un basso grado di emissioni ed ora, grazie allo speciale D-Fence Pack, anche per un alto tasso di sanificazione degli interni. Scatta la Fase 2 e il Gruppo FCA coglie l'invito al cambiamento: l'auto come luogo ancor più protettivo, l'auto una seconda casa nella quale vivere al sicuro da infezioni e altre fobie da COVID-19. Igiene e risparmio camminano infine a braccetto: c'è il finanziamento dedicato.

DIFESA IN TRE MOSSE Al debutto su Fiat Panda Hybrid e Fiat 500 Hybrid, ma a stretto giro disponibile sull'intera gamma del Lingotto, il nuovo pacchetto D-Fence (crasi tra i termini inglesi ''drive'' e “fence'', cioè “recinto”) risponde all'attuale necessità dell’automobilista di prestare oggi ancora più attenzione, in maniera attiva e in ogni situazione, al proprio benessere respiratorio. In particolare, il kit è composto da tre dispositivi - selezionati da Mopar, la divisione FCA per assistenza, ricambi e supporto al cliente – il cui effetto combinato contribuisce all'igienizzazione dell’abitacolo.

Un filtro ad alte prestazioni aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno, blocca il particolato e il 100% degli allergeni, inoltre riduce del 98% la formazione di muffe e batteri. Posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, il dispositivo filtra l’aria esterna che viene convogliata nel sistema di conzionamento e ventilazione, prima ancora che entri in circolo all'interno del veicolo.

Un air purifier dotato di filtro HEPA sanifica l'aria dell'abitacolo filtrando e trattenendo le micro-particelle, quali polline e batteri. Si installa all'interno dell'auto, ma può essere anche asportato e utiizzato in casa.

Una piccola ed efficace lampada a raggi UV elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e aiuta a igienizzare tutte le superfici che tocchiamo in macchina, come il volante, il cambio, i sedili.



COME UNA CORSA IN METRO In abbinamento al finanziamento #partileggero studiato insieme ad FCA Bank (zero anticipo e prima rata nel 2021), il D-Fence Pack viene offerto di serie. Grazie a un piano di ammortamento mai così democratico, il costo di Fiat Panda parte da 3 euro al giorno, mentre per 500 Hybrid o Panda Hybrid servono 4 euro al giorno. A causa delle rigide norme di protezione individuale e distanziamento imposte dalla Fase 2, gran parte degli italiani preferiranno l'auto ai mezzi pubblici: non a caso, il costo quotidiano per portarsi a casa Panda e 500 è pari quello di due biglietti dell’autobus a Roma, oppure due biglietti della metro di Milano.