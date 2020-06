DOWNHYBRID Dall'ibrido nella sua forma più invadente all'ibrido leggero. E ora non è più un'indiscrezione, è la realtà. Se qualche tempo fa Fiat 500X sembrava per coerenza destinata al plug-in hybrid come la collega di pianale Renegade, a poco a poco la tensione elettrica è calata di voltaggio. E oggi la destinazione del crossover Fiat è quella del più soffice mild hybrid, benché probabilmente di un mild hybrid tutto nuovo.

WORK IN PROGRESS La conferma giunge in modo implicito il 24 giugno, all'indomani della concessione ad FCA della linea di credito di 6,3 miliardi di euro da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace, per sostenere la ripartenza della produttività e delle vendite del Gruppo. Il piano industriale per l'Italia al 2022 include dunque anche Fiat 500X formato ibrido: nuova motorizzazione in fase di sviluppo a Termoli, produzione del modello sempre a Melfi. D'accordo, il mild hybrid: lo stesso di Fiat Panda e 500 Hybrid? Non proprio.

SUCCEDE UN 48 L'elettrificazione di Fiat 500X verrà affidata a un nuovo propulsore GSE (Global Small Engine) della famiglia Firefly, unità che equipaggerà anche Jeep Renegade e Jeep Compass. In virtù del maggior peso e le maggiori dimensioni nei confronti delle utilitarie Panda e 500, per le quali mild hybrid fa rima con motore 3 cilindri 1.0 ad alimentazione atmosferica e rete elettrica da 12 Volt, per 500X verrà studiato un powertrain ad hoc, basato con buona approssimazione sull'attuale 4 cilindri 1.3 turbo benzina T4 da 150 cv, al quale verrà affiancato un motogeneratore alimentato da batterie da 48 Volt.

TOP SECRET Ibridizzare il 1.3 sarebbe utile per contenerne i consumi e le emissioni. Non è tuttavia ancora escluso che a ricevere la scossa sia invece il 1.0 T3 120 cv, né che a Termoli stia nascendo un propulsore del tutto inedito. Nè, infine, che in mild hybrid si trasformi più di una versione sola. In mancanza di informazioni precise, vada per la prima ipotesi (il 1.3 T4), salvo smentite. I tempi di uscita coincidono (sempre col beneficio del dubbio) con i primi mesi del 2021. Il futuro a lungo termine di 500X è invece ancor più radicale.