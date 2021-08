NOMEN OMEN Da una Ferrari super esclusiva come 296 GTB, la prima Rossa con V6 di razza ibrida, a una Ferrari ancora più preziosa. Anzi, unica. Di nome e di fatto. Ferrari SP48 Unica il presunto nome del modello a tiratura ultra-limitata, anzi a tiratura singola, al quale sembra sia al lavoro la divisione Special Projects del Cavallino. Lo apprendiamo grazie al logo pubblicato online da un utente del forum di Ferrari Chat. Il documento sembra autentico: fino a testimonianze ufficiali, il condizionale è tuttavia d'obbligo.

I PRECEDENTI Della (probabile) Ferrari SP48 Unica, i dettagli a disposizione sono ancora scarsi. Si rumoreggia che la one-off dovrebbe essere pronta nel 2022 e che dovrebbe basarsi su F8 Tributo. D'altra parte, tutte le precedenti creazioni una tantum della divisione d'elite di Maranello si sono sempre basate su modelli preesistenti: l'Omologata dello scorso anno prendeva le mosse da 812 Superfast, distinguendosi per un design peculiare ispirato alle classiche Ferrari GT da corsa, mentre la P80/C da pista traeva ispirazione dalla corsaiola 488 GT3. Senza contare che il reparto Special Projects di Ferrari a curriculum vanta pure una straordinaria 488 GTB su misura, nome in codice SP38, con tocchi di design in omaggio alla F40, vedi spoiler posteriore ridisegnato e lamelle orizzontali sul cofano motore.

TOP SECRET A sua volta, anche Ferrari SP48 Unica presenterà probabilmente alcuni spunti stilistici inediti che rendano merito a un modello del passato. Rispetto a F8 Tributo potrebbe anche ottenere un aumento di potenza, sebbene la vettura di serie non pecchi certo di cavalleria: tanto per rinfrescarci la memoria, F8 Tributo è alimentata da un V8 biturbo da 3,9 litri che produce 710 cv e 770 Nm di coppia. SP48 attesa dunque al debutto nel prossimo anno: dopo il badge con il nome, è ufficialmente aperta la caccia a foto di eventuali prototipi marcianti.