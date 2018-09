Autore:

Lorenzo Centenari

SIX MEGLIO CHE FOUR In qualità di indiscrezione, non va presa come oro colato. Circola tuttavia la voce di un possibile ritorno in casa Chrysler, quindi in casa FCA, di un must del passato come il motore a 6 cilindri in linea. Una soluzione cioè percorsa dal marchio americano per decenni, e più precisamente dal 1964, successivamente abbandonata nel 2007 con l'introduzione di Jeep Wrangler di penultima edizione. Nulla di ufficiale, solo rumors. Avvalorati dal portale Usa Allpar, che cita qualche dettaglio abbastanza credibile.

QUATTRO PIÙ DUE Ovvero: il 6 cilindri in linea che Fiat Chrysler avrebbe in cantiere sfrutterebbe la medesima base meccanica del 4 cilindri turbo benzina da 2 litri che equipaggia Alfa Romeo Giulia e lo stesso Wrangler. Al Global Medium Engine (GME) di FCA verrebbero semplicemente aggiunti due cilindri, così da raggiungere la cubatura di 3 litri. Il progetto è tecnicamente possibile, oltre che affascinante e relativamente semplice, poiché fondato su un prodotto già esistente. Prima però di avventurarci in sterili speculazioni, aspettiamo di avere accesso a informazioni più concrete.