VOGLIA DI BENZINA Si prepara a debuttare nella gamma delle compatte Audi, almeno per l’Italia, il propulsore turbo benzina 2.0 (40) TFSI a quattro cilindri, omologato WLTP 3.0: rispetto a quello attuale calano di circa il 10% sia i consumi sia le emissioni.

A1 SPORTBACK Il quadricilindrico di 1.984 cc si pone al vertice della gamma Audi A1 Sportback, con una potenza di ben 207 CV (7 in più rispetto alla uscente versione, in commercio su altri mercati) e 320 Nm di coppia. Calano del 5% i consumi, che si attestano intorno ai 6,6 –6,8 litri di benzina ogni 100 chilometri, con emissioni di 149 –155 grammi/km di CO2. Non male le prestazioni dichiarate: Audi A1 Sportback 2.0 (40) TFSI S tronic accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 245 km/h. Di serie, oltre al cambio automatico a sette rapporti, la selezione delle modalità di guida: in Efficiency, in particolare, il motore si disaccoppia dalla trasmissione nelle fasi di veleggio.

Q2 E A3 Il 2.0 debutta anche sul SUV compatto Q2 e sulla media A3, sia in versione Sportback a due volumi che Sedan a tre volumi, con potenza massima di 190 CV e 320 Nm di coppia. Per tutti questi modelli, il quattro cilindri benzina è accoppiato al cambio automatico DSG a sette rapporti e la trazione integrale quattro, dotata di frizione elettroidraulica a lamelle, in grado di adeguare in tempo reale la distribuzione della spinta tra avantreno e retrotreno.

PRESTAZIONI E CONSUMI Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 231 km/h. I consumi, ridotti del 10% rispetto alla precedente generazione, si attestano a 7,2 –7,8 litri di carburante ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di 163 –178 grammi/km di CO2. Audi A3 Sportback e Sedan scattano da 0 a 100 km/h in 7 secondi e percorrono sino a oltre 14 chilometri/litro a fronte d’emissioni di, rispettivamente, 163 –170 e 160 –167 grammi/km di CO2.

PREZZI Audi A1 Sportback 40 TFSI S tronic è disponibile solo negli allestimenti S line edition e Identity Black, al prezzo rispettivamente di 32.875 euro e 34.775 euro. Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic attacca il listino da 37.750 euro per l’allestimento base, fino ai 44.100 euro dell’allestimento Identity Black. A3 Sportback/Sedan 40 TFSI quattro S tronic è disponibile solo negli allestimenti Business Advanced (42.750 euro/43.550 euro) e S line edition (44.650 euro/45.950 euro).