ELECTRIFY A8 Sarebbe dovuta sbarcare sul pianeta Terra entro il 2019, e invece l'astronave Audi per antonomasia tarda qualche mese. Audi A8 ibrida plug-in, o in lingua Audi, A8 L 60 TFSI e quattro, sarà in concessionaria il primo trimestre del 2020, a un listino prezzi che scollinerà quota 100.000 euro di non poche unità. D'altra parte, in edizione PHEV l'ammiraglia a passo lungo bavarese esprime il nonplusultra della tecnica dei Quattro Anelli: il meglio del know how a combustione interna, il meglio tra le soluzioni di elettrificazione.

VERDE RACING Ne parlammo alla vigilia del Salone di Ginevra, ora Audi A8 L 60 TFSI e quattro ci ricorda che dal piedistallo è pronta a scendere, e a popolare strade ed autostrade anche italiane. Ricapitoliamo le sue features principali: il 3 litri V6 turbo benzina 3.0 TFSI (340 cv e 500 Nm) come motore termico, un propulsore elettrico a magneti permanenti da 136 cv e 350 Nm integrato nella trasmissione automatica a 8 rapporti tiptronic, a sua volta associato a trazione integrale quattro. 449 cv la potenza di sistema, 700 Nm la coppia motrice: sarà "green" fin che vuoi, A8 plug-in, ma intanto brucia lo 0-100 km/h in 4,9 secondi e sbatte contro il muro elettronico dei 250 km/h, mentre in modalità elettrica la top speed è limitata a 135 km/h.

RICARICAMI Con le più "piccine" Q5 PHEV, A6 PHEV e A7 Sportback PHEV, Audi A8 PHEV condivide il pacco batterie agli ioni di litio, 104 celle "a sacchetto" suddivise in 8 moduli, dalla capacità di 14,1 kWh e 385 Volt di tensione. Autonomia in elettrico fino a 46 km, consumi di benzina nel ciclo combinato fino a 2,5 l/100 km. Tre modalità di guida, a seconda che la priorità venga assegnata alla trazione elettrica (EV Mode), al risparmio di corrente a beneficio del motore a combustione interna (Hold), oppure alla combinazione automatica dei due sistemi (Auto). Collegandosi a una colonnina da 7,2 kW, la ricarica completa della batteria chiede circa 2 ore. Senza dimenticare la proprietà degli accumulatori di ricaricarsi (almeno in parte) anche durante la marcia stessa, nelle fasi di frenata o semplice decelerazione. Disponibili il servizio e-tron Charging Service, per l'accesso a un network di stazioni internazionali, e l'app myAudi per la ricarica da remoto tramite smartphone.

LUXURY HYBRID Sotto il profilo estetico, Audi A8 plug-in hybrid si distingue per la firma luminosa posteriore che fa tanto Audi e-tron, per i dettagli cromati su maniglie porte ed estrattore, per i cerchi da 19 pollici con design a turbina a 5 razze, ottimizzati per opporre la minor resistenza aerodinamica possibile. Interni come sempre da luxury lounge, e dalle opzioni di personalizzazione virtuamente infinite. Coi pacchetti Tour e City, fino a 30 sistemi di assistenza alla guida. Al momento, nessun'altra offre un simile equilibrio tra efficienza, comfort e performance.