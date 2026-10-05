Allerta meteo: cosa avere in auto per gestire il maltempo

Antipioggia, avviatore, compressore, lampada, triangolo e gilet: sei accessori per pioggia e nebbia al volante.

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Questo è il periodo dell’anno in cui al mattino c’è il sole e sembra una bella giornata d’ottobre e al pomeriggio o alla sera ci si può ritrovare nel bel mezzo di un temporale. Le previsioni meteo danno spesso l’avviso di allerta metereologica e l’imprevedibilità non è qualcosa da subire ma una realtà da prevenire con un po’ di attenzione. Bastano pochi accessori, che occupano poco spazio nel bagagliaio, per affrontare ognuna di queste situazioni.

Rain-X, antipioggia e antiappannante

Il kit Rain-X riunisce due prodotti da 200 ml pensati per migliorare la visibilità quando pioggia e umidità rendono più difficile vedere attraverso i vetri dell’auto. L’antipioggia si applica sul vetro esterno con un panno pulito e asciutto e crea una pellicola idrorepellente che aiuta a far scivolare via le gocce d’acqua, mentre l’antiappannante è pensato per contrastare la condensa che si forma all’interno dei vetri quando le temperature scendono. È una soluzione semplice da tenere nel bagagliaio e utilizzare quando le condizioni meteo peggiorano.

Prezzo: 11,95€

NOCO Boost GB40, per ripartire con la batteria scarica

Quando la batteria dell’auto si scarica, un avviatore può evitare di dover aspettare l’intervento di qualcuno. Il NOCO Boost GB40 ha una potenza di picco di 1000 ampere e può essere utilizzato con motori a benzina fino a 6,0 litri e diesel fino a 3,0 litri. Una carica permette di effettuare fino a 20 avviamenti e il dispositivo integra protezioni contro scintille e inversione di polarità. Il corpo è certificato IP65 contro acqua e polvere, mentre la torcia LED da 100 lumen può essere utile anche per lavorare al buio e offre sette modalità, comprese SOS e strobo. Con un peso di 1,2 kg, può trovare posto senza difficoltà nel bagagliaio e può essere utilizzato anche come power bank per smartphone e tablet.

Prezzo: 106,96€

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, per le gomme

Il compressore portatile di Xiaomi permette di controllare e ripristinare la pressione degli pneumatici anche quando non si ha un distributore o un’officina a portata di mano. Arriva fino a 150 PSI e offre sei modalità preimpostate, alle quali si aggiunge quella manuale, con la possibilità di impostare il valore di pressione desiderato. Secondo le specifiche del prodotto, può gonfiare uno pneumatico completamente sgonfio in circa 8 minuti ed è il 25% più veloce del modello precedente. La batteria si ricarica tramite USB Type-C e nella confezione c’è anche un adattatore per la valvola ad attacco rapido.

Prezzo: 47,39€ (-14%)

Coquimbo, lampade da lavoro con base magnetica

Le due lampade Coquimbo possono tornare utili quando bisogna controllare l’auto o effettuare una piccola operazione al buio, magari sotto la pioggia. La base magnetica permette di fissarle direttamente a una superficie metallica della carrozzeria, mentre il gancio consente di appenderle e lasciare libere entrambe le mani. La testa può ruotare di 360 gradi, così da orientare la luce dove serve, e sono disponibili cinque modalità, tra cui luce forte, luce bassa, LED superiore e luce rossa fissa o lampeggiante. La batteria al litio offre circa 2-3 ore di autonomia con la luce forte e si ricarica tramite micro USB.

Prezzo: 29,99€

GADLANE, due triangoli di emergenza

Avere un triangolo di emergenza nel bagagliaio è importante soprattutto quando un guasto o un imprevisto costringe a fermarsi in un punto poco visibile. Il set GADLANE ne comprende due, entrambi omologati ECE e richiudibili nella loro custodia. Le gambe ripiegabili servono a mantenerli stabili anche in presenza di vento, mentre la struttura combina una parte interna luminosa, visibile durante il giorno, e una superficie esterna riflettente che aiuta a segnalare il veicolo nelle ore notturne.

Prezzo: 17,99€

Blackrock, gilet ad alta visibilità

Il gilet Blackrock è un altro accessorio da tenere a portata di mano in caso di fermata lungo la strada. È obbligatorio per legge ed è realizzato in poliestere e presenta due bande e due bretelle in materiale retroriflettente, pensate per rendere più facilmente visibile chi lo indossa in condizioni di scarsa illuminazione e al buio.

Prezzo: 5,53€

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