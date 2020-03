THE BIG G Le dimensioni di un cacciatorpediniere, il carattere di un mite pachiderma. Nuova Mercedes GLS è un gigante buono, che obbedisce ad ogni tuo comando con vigore, ma mai con agitazione. Sempre che non lo si faccia imbizzarrire... Lungo 5 metri e 20 e costruito su una piattaforma tutta nuova (è parente di nuova GLE e non di GLS di edizione precedente), il Suv che siede in cima alla catena alimentare della gamma della Stella non si spertica in evoluzioni di design e si concentra invece sugli interni: spazio e comfort per il driver, ma anche e soprattutto per i passeggeri. Per un totale di 7 occupanti, sin dalla versione base. Clicca PLAY e guarda il video della prova.

TAPPETO VOLANTE Al volante di GLS 400d 4MATIC, la versione cioè spinta dal motore 6 cilindri in linea turbodiesel da 330 cv e 700 Nm di coppia, l'auto si rivela sia prestante, sia accogliente, e in tutti i sensi. Anche spiattellando a pavimento l'acceleratore (0-100 km/h in 6,3 secondi), l'abitacolo resta isolato dai rumori, il benessere dei passeggeri tutelato con il massimo riguardo (di serie le sospensioni pneumatiche AIRMATIC). L'MBUX si moltiplica, e oltre a distinguere tra gli input gestuali di guidatore e passeggero a fianco, a richiesta clona due display a sfioramento anche per gli ospiti di seconda fila. Consumi? Se non corri, anche 10 l/100 km, che per un Suv di 2,5 tonnellate è un bel traguardo. GLS 400d costa 98.000 euro (optional esclusi): un centone (per chi può permetterselo) speso con classe. Questo ed altro nel video test drive. Qui invece per il testo completo della prova.