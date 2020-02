ALLA PROVA È stata presentata al Salone di Ginevra 2019, l’abbiamo vista a settembre a Francoforte e ora Motorbox ha l’opportunità di provarla su strada. Di cosa sto parlando? Di nuova Honda e, la piccola utilitaria giapponese completamente elettrica, che punta a ridefinire il concetto di auto a batterie con il suo stile semplice, ma raffinato. In attesa di metterla alla prova sui tornanti spagnoli, scopriamo insieme com’è fatta questa innovativa citycar nipponica.

FRA PASSATO E FUTURO Balza subito all'occhio il suo design pulito e regolare, con nuove forme simpatiche e sfiziose racchiuse in meno di quattro metri. Il linguaggio stilistico di Honda e si ispira alle linee della Civic degli anni 70, con un risultato finale che ben concilia passato e futuro. L’anteriore è abbastanza netto e squadrato, la griglia frontale è completamente chiusa e ai lati si notano fari full LED tondi, che integrano tre funzioni: luci diurne, indicatori di direzioni e al centro i fari di profondità. I montanti anteriori si allungano senza interruzioni o scalini verso il posteriore, che ripropone il disegno della griglia anteriore e al cui interno sono incastonati i fari a LED. Sulle fiancate debuttano maniglie a scomparsa e retrovisori con telecamera che sostituiscono i consueti specchietti laterali.

CONCENTRATO DI TECNOLOGIA Honda e sfoggia però tutto il suo charme hi-tech dentro l’abitacolo. La plancia è davvero originale, sembra quasi una mensola su cui sono appoggiati tre schermi “coast to coast”. I due centrali da 12,3” comandano l’infotainment, quello davanti al guidatore funge da cruscotto digitale e riporta i principali dati di marcia. Ai lati della grande console sono posizionati i due schermi retrovisori (Side Camera Mirror System) che riflettono quanto registrato dalle due telecamere esterne. Tanta l'attenzione per materiali e rivestimenti: la plancia è realizzata in legno sintetico, mentre i sedili sono composti da fibre riciclate. Scomparsi gli ingombri della trasmissione lo spazio a bordo è davvero tanto, sia davanti che dietro. Per chi non può rimanere un minuto senza smartphone, ci sono due prese USB per i passeggeri davanti e altrettante per quelli dietro, cui si aggiunge addirittura uno slot HDMI sulla console centrale.

MOTORE ELETTRICO A spingere nuova Honda e ci pensa un motore elettrico sincrono alloggiato sull’asse posteriore; la trazione, dunque, sta tutta al retrotreno. Il bilanciamento dei pesi è 50:50 tra i due assali, e il raggio di sterzata è ridottissimo, di soli 4,3 metri. La versione base sviluppa una potenza di 136 CV, mentre la variante Advance può erogarne fino a 154. Entrambi i modelli possono contare poi su una coppia istantanea di 315 Nm, e raggiungono una velocità massima di 145 km/h. La più potente Advance scatta da 0-100 orari in 8,3 secondi; 9 i secondi impiegati dalla versione a 136 CV.

BATTERIE Il powertrain di Honda e è alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 35,5 kWh, che permette alla piccola utilitaria di percorrere fino a 220 km, stando ai dati registrati nel ciclo di omologazione WLTP. Lo slot di ricarica sul cofano dispone di una presa CCS Combo 2, che permette di utilizzare le colonnine fast charge. Da queste, l’80% della batteria si ripristina in circa 30 minuti, che salgono a 4 ore se si dispone di una Wallbox da 7,4 kW. Dalla presa Schuko di casa il “pieno” di elettroni richiede invece 19 ore. Per ottimizzare il funzionamento degli accumulatori agli ioni di litio, i tecnici Honda hanno installato un sistema di raffreddamento ad acqua, che varia le temperature d’esercizio a seconda delle condizioni climatiche esterne.

SICUREZZA Sul fronte dei sistemi ADAS, la Honda e non si fa mancare proprio nulla. Grazie a Honda Sensing, la piccola EV e dispone di: rilevamento dell’angolo cieco, frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, cruise control adattivo e sistema di gestione e mantenimento di corsia. Con il sistema Single Pedal Control poi è possibile sfruttare la frenata rigenerativa intervenendo sempre meno sul pedale del freno.

PREZZI E ARRIVO Stando a quanto sappiamo finora, il prezzo di Honda e Advance dovrebbe attestarsi a 38.500 euro, con la entry level 136 CV disponibile a partire da 35.500 euro. Le consegne in Italia sono previste invece per l’inizio dell’estate. Per maggiori informazioni su nuova Honda e, restate con noi per ricevere tutti gli aggiornamenti in arrivo dalla Spagna, dove Motorbox proverà per voi, in anteprima, l’ultima nata della Casa giapponese.