ORA CI SI STA! La prima cosa che salta agli occhi salendo a bordo è la maggior quantità di spazio utile. Soprattutto dietro dove ora ci si accomoda senza particolari contorsioni, non si tocca con le ginocchia lo schienale anteriore e, grazie al divano sagomato meglio, si gode di maggior comodità.

QUELLA PLASTICA Sarà per le dimensioni maggiori, sarà per la cura con cui sono assemblati i diversi materiali in abitacolo, ma ora la Juke da l'idea di essere un'automobile di categoria superiore rispetto al passato. Peccato solo per la parte alta degli sportelli in plastica rigida che abbassa la qualità percepita in un abitacolo che complessivamente risulta essere molto ben fatto. Il posto guida è ampiamente regolabile, la posizione ideale si trova presto. Mi piace anche lo sterzo dalla corona non troppo cicciotta che lascia ampia visuale sulla strumentazione mista analogico digitale.

UNO E UNO SOLO Ma come va su strada la nuova Juke? Tutto ruota attorno all'unico motore oggi previsto in gamma: il 1.0 3 cilindri turbo benzina da 117 cavalli. Le vibrazioni stanno a zero e la sua voce non arriva mai troppo prepotente in abitacolo anche quando si supera di slancio il regime di cambiata ideale.

BENE IN CITTA' In città è un alleato ideale, perché ha un erogazione rotonda e sufficientemente corposa da permettere di riprendere dalla marce basse con un certo brio. Un motore che trova la quadratura del cerchio con il cambio automatico DCT a 7 rapporti a doppia frizione.

MA IN AUTOSTRADA... Ma è quando si oltrepassa il casello autostradale che il piccolo 3 cilindri patisce un pochino, soprattutto se la strada si fa in pendenza. Un calo fisiologico per un motore di questa cubatura e con questa cavalleria. Insistendo sul gas la potenza arriva ma con il risultato, però, di avere un kick down repentino del cambio automatico e l'impennata dei giri motore. Inoltre i 200 Nm di coppia (con overboost) sono brillanti nell'uso cittadino ma limitati quando si è a velocità autostradale (130 km/h) e, magari, si vuole effettuare un sorpasso deciso.

QUALCHE FRUSCIO L'insonorizzazione è stata migliorata. C'è da dire, però, che qualche fruscio proveniente dagli specchietti laterali, continua a filtrare in abitacolo superati i 120 orari. Se invece la strada si attorciglia la Juke sfodera uno sterzo piacevolmente preciso e freni sempre all'altezza.

QUI CONSUMI La nuova Juke non è certo una sportiva e non vuole nemmeno esserlo nonstante i cerchi da 19 pollici. Se in curva l'assetto tende al morbido, concedendo un po' di rollio nelle curve prese un po' alla garibaldina, rimane, invece, fin troppo rigido nella prima fase di escursione sulle asperità più secche. E i consumi? Decismente poca strada per esprimere un giudizio completo. Nel ciclo misto, da strumento, ho percorso 6,6 litri per 100 km.