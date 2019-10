Autore:

Emanuele Colombo

LE NOVITÀ IN ARRIVO Si accende la sfida negli autosaloni tra i nuovi crossover e SUV 2020. Per aiutarvi a non perdere la bussola tra marche, modelli, motorizzazioni e dotazioni abbiamo messo a confronto sei tra i modelli più attesi, che troverete in vendita entro la fine del 2019: in video l'identikit di Mazda CX-30, Kia Xceed, Skoda Kamiq, Audi A1 Citycarver, Mercedes GLB e Opel Grandland X Hybrid4 per aiutarvi nella scelta. Di seguito, una sintesi delle misure e dei prezzi.

MAZDA CX-30 Lunga 4,40 m, ha un bagagliaio che va da 430 a 1.406 litri e motori moderni. Su tutti svetta lo Skyactiv-X, un 2 litri a benzina mild-hybrid che in certe condizioni funziona come un diesel, per tagliare consumi ed emissioni ma non il piacere di guida. Con il plus di agevolazioni fiscali e di transito nei centri città. Prezzi a partire da 24.750 euro.

KIA XCEED Lunga 4,39 m ha un bagagliaio da 426 a 1.378 litri. Gli interni sono un esempio di pulizia stilistica, pochi tasti e un grande display centrale a sbalzo da 10,25 pollici. I motori sono diesel a 4 cilindri o benzina a 3 o 4 cilindri: l'ibrida arriva nel 2020. In vendita da ottobre, il listino parte da 22.750 euro: 19.750 euro è il prezzo di lancio.

SKODA KAMIQ Misure più contenute per il crossover cecoslovacco: 4,15 m, con un bagagliaio da 400 a 1.395 litri di capacità. Oltre a motori diesel e benzina, non manca la soluzione del metano, che taglia emissioni e costo carburante. La cugina di Volkswagen T-Cross e Seat Arona va in vendita a ottobre e prezzi a partire da 20.730 euro.

AUDI A1 CITYCARVER Versione rialzata della A1, è lunga 4,05 m e ha da 335 a 1.090 litri di bagagliaio, ma anche trazione integrale Audi Quattro e protezioni per la guida fuoristrada. La strumentazione digitale Virtual Cockpit è di serie; i motori, inizialmente, sono solo a benzina 3 cilindri. Prezzi da 23.950 euro.

MERCEDES GLB Trazione integrale 4Matic di serie per questo sport utility premium: lungo 4,63 m ospita fino a 7 passeggeri, mentre il bagagliaio va da 560 a 1.755 litri di capacità. A bordo spiccano i comandi vocali del sistema MBUX: quello che si attiva dicendo Hey, Mercedes! Consegne entro fine 2019, si parte da 35.387 euro.

OPEL GRANDLAND X Prima Opel con tecnologia plug-in hybrid, è lunga 4,48 m e ha un bagagliaio da 514 a 1.652 litri. La trazione integrale e-AWD e, con il contributo del 1.6 benzina turbo, sviluppa fino a 300 cv. Autonomia a batterie di 50 km. In vendita entro fine 2019, Grandland X PHEV costa 46.900 euro. Guarda il video per ulteriori dettagli!