Autore:

Dario Paolo Botta

BORN IN USA Cadillac punta al Vecchio Continente con l’intenzione di sfondare nel segmento dei SUV compatti, laddove la concorrenza è più intensa e spietata. L’asso nella manica del Premium Brand di General Motors è la nuova Cadillac XT4, un crossover dalle dimensioni contenute, con una lunghezza sotto i 4,6 metri. Il nuovo SUV di Detroit porta al debutto un motore nuovo di zecca: il turbo Diesel da 2 litri. Si tratta di una doppia novità per il Marchio a stelle strisce, che negli anni ci ha sempre stupito con cubature generose alimentate rigorosamente a benzina.

DENTRO E FUORI Della nuova Cadillac XT4 colpiscono le forme nerborute e scolpite e i proiettori LED dalla forma allungata che si prolungano fin quasi allo splitter anteriore. Nel complesso le dimensioni non sono invadenti, anche se l’altezza di 1,63 metri sottolinea ancora più il carattere massiccio e robusto del SUV. Al posteriore dominano invece i due grandi terminali di scarico cromati, che esaltano la vocazione sportiva del fuoristrada USA. Imponenti poi i cerchi in lega leggera da 18” o a richiesta da 20”. All’interno spiccano i rivestimenti in pelle che avvolgono sedute e plancia. I sedili e il volante multifunzionale sono poi riscaldabili. I due allestimenti proposti: la Launch Edition e la Launch Edition Sport si distinguono per una dotazione ricca e completa, che unisce a dettagli eleganti il comfort di una vera ammiraglia. 7 le colorazioni disponibili per questa vettura Premium nata nella Capitale mondiale del V8.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Come altre concorrenti Cadillac XT4 è equipaggiata con una sfilza interminabile di funzioni in grado di assistere il guidatore nella guida di tutti i giorni. Sulla XT4 sono infatti presenti sistemi ADAS di ultima generazione come: il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema di mantenimento della carreggiata, la segnalazione acustica per l’attraversamento pedoni, la frenata assistita e il sedile guidatore con dispositivo Safety Alert, che vibra ogni qual volta si vada a delineare una situazione di potenziale pericolo. Tutti questi sistemi sono di serie su entrambe le versioni proposte dal Produttore Nord americano.

AMERICANO MA NON TROPPO E se vi dicessi che il nuovo motore turbo Diesel di questa Cadillac è stato sviluppato a Torino? Davvero incredibile! sotto il cofano della nuova XT4 non scalpita infatti un muscle car engine, ma batte invece un 2 litri 4 cilindri da 174 CV e 381 Nm di coppia massima ingegnerizzato al General Motors Global Propulsion System del capoluogo piemontese. Le sorprese non finiscono qui, a partire da settembre 2020 arriverà in Italia anche la versione turbo benzina sempre 2 litri da 237 CV. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico elettronico Hydra-Matic 9T50 a nove velocità, che lavora in sinergia con la trazione 2WD, di serie sulla versione Launch Edition, mentre l’integrale AWD è disponibile su richiesta sull’allestimento Sport. XT4 Launch Edition Sport monta inoltre il rinomato sistema di controllo elettronico delle sospensioni Active Sport Suspension.

VERSIONI, PREZZI E DEBUTTO Come anticipato, XT4 sbarcherà in Italia in due diversi allestimenti: Launch Edition e Launch Edition Sport. L’auto verrà commercializzata nel nostro Paese dall’importatore ufficiale Cavauto entro la primavera 2020, con le prime immatricolazioni previste per fine maggio inizio giugno 2020. Il prezzo di questo gioiellino d’oltreoceano? La versione Launch Edition 2WD parte da 44.990 euro, l’allestimento Launch Edition Sport 2WD attacca invece a 49.290 euro. Per averla 4X4 sarà invece necessario sborsare 51.290 euro. Se siete stanchi dei soliti SUV tedeschi o inglesi, Cadillac XT4 è ciò che fa per voi. God Bless America!