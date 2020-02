Primo contatto

LE DIMENSIONI CONTANO La silouhette slanciata della CLA Shooting Brake nasconde bene le dimensioni da segmento D, tra l'altro molto vicine a quelle della Classe C SW. Salendo a bordo della più sportiva station wagon - stilisticamente parlando - di casa Mercedes ci si sente a proprio agio, sia perché si tratta di un layout rivisto sulla Classe A, sia perché ogni comando è al proprio posto: dai quelli sullo sterzo fino a quelli – pochi ed essenziali – sulla plancia. Nell'abitacolo lo spazio abbonda ed è ben organizzato: un passeggero posteriore alto 180 cm ha spazio per la testa e per le ginocchia, anche se il sedile anteriore è regolato per un guidatore della sua altezza; il quinto ''incomodo'' invece dovrà sacrificarsi un po’ nei viaggi più lunghi. La posizione di guida è bassa e sportiveggiante, come le linee di questa vettura. La visibilità è buona nella zona anteriore, tuttavia la forma bombata del cofano trae in inganno durante le manovre più difficili. Dietro invece, per via del tetto spiovente, non c’è grande visibilità, ma per questo arriva in mio soccorso la telecamera posteriore di serie.

ALLA GUIDA Già nei primi metri le dimensioni della Shooting Brake passano in secondo piano, e mi faccio subito catturare dallo sterzo Mercedes: in città il raggio di manovra è ottimo, tra le curve risulta davvero affilato. La CLA Shooting Brake cerca di fare la parte della “cruiser” con un buon comfort di marcia e un abitacolo silenzioso in autostrada. Grazie a un Cx di 0,26 e una buona insonorizzazione i fruscii sono davvero minimi, avverto solo un po’ di rumore che arriva dalla parte bassa per via delle gomme termiche o dell’asfalto non perfetto. L’assetto regolabile elettronicamente – anche attraverso i Driving Mode – sostiene bene l’auto in modalità “Sport +” e filtra le asperità in “Comfort”. La trazione integrale 4Matic ripartisce prevalentemente la coppia sull’asse anteriore, fino a una distribuzione massima di 50/50 con quello posteriore. L'accoppiata assetto / quattro ruote motrici regala una tenuta di strada di alto livello, soltanto quando esagero nelle curve accuso un po’ di sottosterzo. Gli assistenti di guida invece sono decisamente ben tarati: il cruise control adattivo non è mai brusco, il mantenitore di corsia evita di farci rimbalzare da una parte all’altra della corsia come una pallina da flipper, anche l’assistente di cambio corsia funziona molto bene. L’unico neo di un pacchetto ADAS di prim’ordine riguarda il lane assist: se si tocca la linea bianca con una ruota, frena in maniera invasiva.

MOTORE E CAMBIO Mi sono messo alla guida del 2.0 benzina da 224 CV e 300 Nm di coppia che equipaggia la versione 250. Il piccolo propulsore ha un ottimo spinto ai bassi regimi, ma a mio avviso è sopra i 2.500 giri/min che tira fuori il suo carattere più graffiante. La risposta del gas dipende dalla mappatura in cui mi trovo: pronta in Sport +, delicata in Eco. Abbinato al quattro cilindri c’è un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti che mi ha un po’ deluso in scalata, perché a volte l’input dato con le palette non sempre viene recepito. Curioso come in Sport +, in fase di accelerazione, percepisco una leggera “spinta” ad ogni cambiata, una caratteristica che aumenta la sensazione di sportività e migliora il coinvolgimento nella guida. A farmi sentire ancora più coinvolto è il rombo ''virtuale'' del motore che invade l'abitacolo attraverso lo stereo Burmeister. I consumi dichiarati sono di 6,9 l/100 km nel ciclo combinato, ma nel display davanti a me non ho mai visto un valore inferiore agli 8 l/100 km, ottenuto in un trasferimento autostradale a circa 120 km/h di media.

INTERNI DI LUSSO La qualità degli interni Mercedes è indiscutibile, è un tripudio di Alcantara, pelle e materiali plastici di ottima fattura. A garantire un abitacolo di lusso è l'affascinante gioco di luci (regolabili in 64 colori) lungo tutta la plancia della vettura, passando per le portiere anteriori e posteriori I sedili sportivi della versione Premium che ho guidato ci supportano bene nella zona laterale e sono ben imbottiti, nei lunghi tragitti infatti non avverto indolenzimenti vari. Il volante è davvero bello da impugnare, la corona è spessa ed ergonomica, mentre i – numerosi – tasti sulle due razze orizzontali sono ben posizionati. Nota di merito va al fatto che si può gestire quasi completamente l’infotainment senza togliere le mani dal volante, altrimenti basta pronunciare “Hey Mercedes!” e attivare l’assistente vocale. Parlando dell'infotainment, l'MBUX è davvero completo e ricco di funzioni: bisogna prenderci un po' la mano, soprattutto i comandi a sfioramento posti sul volante. Decisamente più intuitivo l'utilizzo del trackpad posto al centro del tunnel.