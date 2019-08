Autore:

Matteo Gallucci

CUORE DI GAMMA La famiglia di Hyundai Kona si allarga con una nuova versione ibrida tradizionale. Il primo B-SUV di Hyundai, sul mercato dal 2017, ispirato esteticamente al supereroe della Marvel Iron Man mantiene le misure compatte originarie con una lunghezza di 4,16 metri, una larghezza di 1,80, una altezza di 1,56 e un passo di 2,60 metri (indice di ottima abitabilità). Il bagagliaio si dimostra capiente anche se non da record, con i suoi 361 litri in configurazione standard. A livello estetico la forte personalità della Kona non cambia con il suo frontale che presenta una fanaleria divisa in due, con la parte superiore molto sottile e affusolata, mentre i secondi gruppi ottici sono incastonati in una mascherina plasticosa che troviamo su tutta la parte bassa dell'auto. Ancora, davanti spicca la mascherina Cascadin e una vistosa presa d'aria sul cofano motore. Il tetto, disponibile con colori in contrasto, porta con sé le barre portatutto, mentre dando uno sguardo al lato b della Kona, viene ripreso lo schema della fanaleria sottile già vista davanti con la plastica dei passaruota maggiorati che invade anche la soglia portellone.

AL SUO INTERNO Una volta aperte le portiere della Kona Hybrid, siamo accolti da interni razionali, semplici ma che allo stesso tempo ospitali. La plancia è impreziosita da un display centrale dal quale andare a comandare tutte le funzioni del sistema di infotainment. Il display da 7 pollici è di serie per tutti gli allestimenti e garantisce la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Un plus niente male. Per i più esigenti è disponibile lo schermo da 10,25 pollici che integra anche il navigatore home made. Sul lato sicurezza non manca la frenata automatica ma la novità risponde al nome di Lane Following Assist: il dispositivo che opera insieme al cruise control adattivo (con funzione stop&go) per mantenere il centro della corsia di marcia.

OLD STYLE HYBRID Veniamo alla nuova motorizzazione perché "si fa presto a dire ibrida". È la filosofia che va per la maggiore, ma al proprio interno ha più correnti di pensiero. Hyundai Kona è ad esempio fan dell'ibrido tradizionale: né il mild hybrid 48V, né plug-in hybrid con autonomia in elettrico. Bensì la pura e semplice tecnologia full hybrid, quella per capirci che fino a qualche tempo fa rappresentava l'unica alternativa. Come funziona? Vediamo assieme la scheda tecnica.

IONIQ DOCET Base di partenza del sistema ibrido di Hyundai Kona Hybrid è il propulsore 4 cilindri benzina 1.6 GDI che eroga una potenza di 105 cv di potenza e 147 Nm di coppia. Il motore a combustione interna è poi associato a una unità elettrica a magneti permanenti da 43,5 cv e 170 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,56 kWh di capacità. Potenza combinata di 141 cv, coppia motrice complessiva di 265 Nm. Un dejavù? Esatto, è la stessa identica soluzione della Ioniq Hybrid, modello dal quale Kona Hybrid (ideale anello di congiunzione tra le versioni a propulsione termica e Kona Electric) mutua anche la trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti.

FUNZIONE VELEGGIO Niente opzione di ricarica da presa esterna e niente autonomia in modalità elettrica, dunque: la batteria si rigenera automaticamente in frenata e in fase di decelerazione, mentre il suo contenuto grado di energia accredita il motore elettrico esclusivamente della funzione di supporto all'unità a benzina. In accelerazione, ma anche in fase di accensione. Per consumi ed emissioni, è in ogni caso manna dal cielo: con la Coasting Mode attiva, Kona Hybrid eroga al driver anche suggerimenti di guida ecologica e risparmiosa.

LANCIO E PREZZO Come detto la Hyundai Kona Hybrid è già in vendita anche in Italia da agosto 2019 e il suo prezzo di lancio è molto interessante visto che è scontato a 23.450 euro.