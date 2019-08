PRIMO CONTATTO I suoi 4,47 metri di lunghezza collocano la Hyundai Ioniq Electric nel segmento delle berline medie. Pensata per il communting urbano ha ingombri ancora facili da parcheggiare oltre a un sistema di retrocamera e sensori che ci facilitano l'operazione. Il test drive si svolge nei dintorni di Amsterdam dove l'asfalto è sempre perfetto e ci sono rigidissimi limiti di velocità. Faccio ampio utilizzo, come mai prima, del limitatore di velocità per salvare patente e conto in banca. Noto subito che i limiti imposti (60, 80 e 100 km/h) vengono raggiunti molto velocemente anche partendo da fermo. La Ioniq elettrica non ti attacca al sedile con forza bruta ma ti accompagna velocemente ai 100 orari con un leggero brusio vista l'assenza del cambio. L'esperienza di guida è strabiliante visto che l'abitacolo è ottimamente insonorizzato e il motore elettrico non produce alcun suono. Una esperienza nuova per chi non ha mai guidato a zero emissioni e che tutti gli appassionati delle quattro ruote dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

COME SI GUIDA Non sento sul volante il peso maggiorato della Ioniq con il pieno di batterie. I 136 CV e 295 Nm di coppia, subito disponibili a 0 giri/min, rendono l'ultima elettrica di Hyundai agile e veloce. Tanto che bisogna guardare bene nel grande cruscotto digitale, visibile in ogni condizione di luce, la velocità di percorrenza per non incorrere in eventuali sanzioni. A volte l'assenza di rumore può giocare brutti scherzi. Le modalità di guida sono tre: Eco, Normale e Sport. In base alla modalità selezionata la risposta del motore elettrico cambia in modo graduale: passando dall'essere una cittadina modello ad una aspirante sportiva.

CURIOSITÀ PADDLES Curiose le palette al volante che qui non servono per cambiare marcia ma a modificare l'intensità della frenata rigenerativa che va da un livello 1 ad un livello 3. Ovviamente anche utilizzando la modalità più intensa l'utilizzo dei freni è obbligatorio quando vogliamo arrestarci.

ELETTRICA MODELLO? Sicuramente con il restying le migliorie estetiche e tecniche sono importanti e azzerano l'ansia d'autonomia. Purtroppo rimane un difetto originario: il lunotto molto inclinato e diviso in due penalizza la visuale posteriore e la capienza del bagagliaio.