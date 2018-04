Autore:

COW BOY Con il Gran Premio del Texas 2018 la MotoGP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP dell'Argentina, conclusosi con la vittoria di Cal Crutchlow l’inglese del team LCR Honda davanti al francese Zarco su Yamaha e allo spagnolo Rins della Suzuki. Sul circuito di Austin la sfida si riaccende a partire da domani (20 aprile) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Austin in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del secondo GP di questa Stagione.

IL TRACCIATO La terza prova del Motomondiale 2018 è l'ultimo appuntamento extra-europeo prima del lungo tour de force che porterà le tre classi nei più famosi e caratteristici circuiti del Vecchio Continente: stavolta il tracciato in questione è il COTA statunitense, acronimo di Circuit Of The Americas, che si trova nella città di Austin, in Texas. Progettato dal noto ingegnere tedesco Hermann Tilke, è la prima pista appositamente studiata negli Stati Uniti per ospitare la Formula 1, la quale lo ha inaugurato nella stagione 2012 in una gara vinta da Lewis Hamilton su McLaren. Il Motomondiale, invece, ha ospitato questo tracciato in calendario a partire dal 2013, dopo aver corso nelle stagioni precedenti sugli storici circuiti di Laguna Seca ed Indianapolis. È lungo 5,513 km, presenta 20 curve delle quali 11 a sinitra e 9 a destra e tra le sue caratteristiche principali offre una salita con 41 metri di dislivello dall'impressionante inclinazione dopo il rettilineo principale. Inoltre è stato scolpito con un design che emula le varianti dei tracciati più blasonati del mondo, come la “S Senna” di Interlagos e le “arena bends” di Hockenheim.

ORARI TV Il terzo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP sia in chiaro dal canale TV8 sul digitale terrestre. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Austin: prove, qualifiche e gara.

